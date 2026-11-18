Президентът на Байерн коментира спекулациите за цена от 300 милиона евро за Олисе

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер взе отношение по появилите се в испанските медии твърдения, че клубът е поставил колосална цена от 300 милиона евро на крилото Майкъл Олисе. Ръководителят на баварците разкри също така какви разговори е провел с президента на Реал Мадрид Флорентино Перес относно френския футболист.

Информацията за баснословната сума от 300 милиона евро първоначално бе разпространена от испанското издание „Ас“. Запитан дали Байерн би отхвърлил оферта от такъв мащаб, Хайнер заяви категорично пред „т-онлайн“, че клубът няма намерение да се разделя със своите звезди.

„Бих искал да цитирам Карл-Хайнц Румениге, който често казваше в ролята си на изпълнителен директор: „Ние не сме продаващ клуб, а купуващ клуб.“ В това отношение нищо не се е променило“, подчерта Хайнер. „Нещата не бива да се разглеждат единствено през финансовата призма. Трябва да се прецени дали един играч пасва на отбора – игрово, като характер и на чисто човешко ниво. Майкъл се чувства отлично тук и знае какво му дава Байерн.“

През изминалото лято Олисе бе усилено свързван с трансфер на „Бернабеу“, като дори се появиха информации, че испанският гранд вече е преговарял с антуража на играча. Хайнер обаче опроверга тези слухове след личен разговор с Флорентино Перес.

„Покрай предишната ми работа като главен изпълнителен директор на „Адидас“ познавам Флорентино Перес от повече от 25 години и поддържаме приятелски взаимоотношения. Затова с удоволствие приех поканата му да посетя Мадрид, където изнесох реч пред дипломиращите се в Ескуела Университария Реал Мадрид. Естествено, Майкъл Олисе също беше сред темите на нашия разговор“, разказа Хайнер.

„Той ме увери, че от Реал Мадрид никога не са водили преговори нито с Олисе, нито с неговия агент. Напълно спокойни сме относно ситуацията. Договорът на Майкъл е до 2029 година. Нашата цел е той да остане в Байерн за много дълго време, така че въпросът за Реал Мадрид изобщо да не стои на дневен ред“, заключи президентът на баварския гранд.

Шеф на Байерн с подробности за трансфера на Майкъл Олисе

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