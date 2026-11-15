Байерн пак трепери за Алфонсо Дейвис след мач на Канада

Байерн (Мюнхен) отново е изправен пред угрозата да загуби за неопределено време Алфонсо Дейвис - и то пак след мач на националния отбор на Канада. Левият краен бранител напусна контузен след едва шест минути игра в 1/4-финалния сблъсък срещу Гватемала от КОНКАКАФ Лига на нациите.
Канада се наложи като гост над Гватемала с 3:2, но резултатът остана на заден план заради състоянието на един от най-важните играчи в селекцията. При защитна намеса Дейвис загуби равновесие и падна на тревата, след което се опита да продължи мача. Скоро обаче той сигнализира, че няма да може да играе, и още в шестата минута бе заменен от Ралф Присо.
Това се случва точно след като Дейвис тъкмо се завърна в стартовия състав на националния си тим след дълго отсъствие, а първоначалните медицински прегледи тепърва трябва да покажат колко сериозен е новият проблем.
Според информация на германския „Билд“ първоначалните съмнения са за нова мускулна травма, но точната степен на увреждането все още не е установена. Междувременно Дейвис отпътува с представителния тим за Торонто, където ще премине допълнителни изследвания преди прибирането си в Мюнхен. Сигурно е, че той няма да бъде на разположение за реванша с Гватемала.
Този проблем буди сериозно безпокойство на фона на всичко, през което канадският национал премина в предишния период. През март 2025 г. той скъса предни кръстни връзки на дясното коляно в двубой срещу САЩ, заради което отсъстваше от терените близо 8 месеца. Впоследствие завръщането му в игра бе забавено и от поредица мускулни контузии, които му попречиха да навлезе в постоянен ритъм.
Показателен факт за дългото му чакане за нов старт с екипа на родината си е, че това бе първото му попадане сред титулярите за Канада от над 600 дни насам. По време на Световното първенство през 2026 година той записа едва 15 минути в мача срещу Южна Африка, а сега завръщането му в стартовите единадесет продължи само шест минути.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google