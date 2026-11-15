Байерн пак трепери за Алфонсо Дейвис след мач на Канада

Байерн (Мюнхен) отново е изправен пред угрозата да загуби за неопределено време Алфонсо Дейвис - и то пак след мач на националния отбор на Канада. Левият краен бранител напусна контузен след едва шест минути игра в 1/4-финалния сблъсък срещу Гватемала от КОНКАКАФ Лига на нациите.

Канада се наложи като гост над Гватемала с 3:2, но резултатът остана на заден план заради състоянието на един от най-важните играчи в селекцията. При защитна намеса Дейвис загуби равновесие и падна на тревата, след което се опита да продължи мача. Скоро обаче той сигнализира, че няма да може да играе, и още в шестата минута бе заменен от Ралф Присо.

Alphonso Davies sustained an injury and had to come off after just 5 minutes of Canada's 3-2 win over Guatemala Canada's assistant coach Mauro Biello: "It's a lower body injury.. we'll get the full extent of it once the doctor takes a look at it and then make a decision on what the next steps are" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 14, 2026

Това се случва точно след като Дейвис тъкмо се завърна в стартовия състав на националния си тим след дълго отсъствие, а първоначалните медицински прегледи тепърва трябва да покажат колко сериозен е новият проблем.

Според информация на германския „Билд“ първоначалните съмнения са за нова мускулна травма, но точната степен на увреждането все още не е установена. Междувременно Дейвис отпътува с представителния тим за Торонто, където ще премине допълнителни изследвания преди прибирането си в Мюнхен. Сигурно е, че той няма да бъде на разположение за реванша с Гватемала.

Regarding Alphonso Davies, the initial concern is a recurrence of the muscle injury – but further tests will take place to determine the exact extent [@BILD] https://t.co/VQJejCXQpk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 14, 2026

Този проблем буди сериозно безпокойство на фона на всичко, през което канадският национал премина в предишния период. През март 2025 г. той скъса предни кръстни връзки на дясното коляно в двубой срещу САЩ, заради което отсъстваше от терените близо 8 месеца. Впоследствие завръщането му в игра бе забавено и от поредица мускулни контузии, които му попречиха да навлезе в постоянен ритъм.

Показателен факт за дългото му чакане за нов старт с екипа на родината си е, че това бе първото му попадане сред титулярите за Канада от над 600 дни насам. По време на Световното първенство през 2026 година той записа едва 15 минути в мача срещу Южна Африка, а сега завръщането му в стартовите единадесет продължи само шест минути.

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