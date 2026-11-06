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Георги Чиликов: Отмениха ни чист гол, поздравявам футболистите за характера

  • 6 ное 2026 | 21:22
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Наставникът на Дунав (Русе) Георги Чиликов поздрави футболистите си за характера и себераздаването след равенството 1:1 срещу Ботев (Пловдив). Специалистът изрази задоволство от спечелената точка, но заяви, че на неговия отбор е бил отменен редовен гол.

„Трябва да поздравя нашите футболисти за характера. Наясно сме срещу какъв отбор се изправихме — от ранга на Левски. Имахме проблеми с крилата на съперника, но съм доволен, че взехме точка, макар че ни отмениха чист гол. Не го казвам за оправдание, фактите са такива. Имахме ситуации и желание да вземем точка и успяхме“, заяви Чиликов.

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Треньорът коментира и разликата спрямо представянето на тима във Втора лига, като подчерта необходимостта от подсилване на състава.

„Вие знаете как играехме във Втора лига — много по-доминиращ футбол, но сега е по-тежко. Имаме нужда да се подсилим на някои позиции. С това, с което разполагаме в момента, бяхме на косъм да вземем две точки от топ отбори. Нашите футболисти показаха характер и себераздаване, за което ги поздравявам“, допълни наставникът на Дунав.

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