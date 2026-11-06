Генчев: Допуснахме елементарен гол

Наставникът на Ботев (Пловдив) – Станислав Генчев, беше недоволен след равенството 1:1 с Дунав. Той отчете, че тимът му е създал много положения, но и това, че „канарчетата“ са допуснали много елементарен гол.

„Не ни достигна завършващ удар. При толкова създадени положения вкарахме само един гол в 84-ата минута. Най-много ме е яд за начина, по който допуснахме гол. Беше по много елементарен начин. Поздравления за футболистите и за начина, по който изиграхме мача. Трябваше да спечелим мача. Имаше три много груби тактически грешки, които са нетипични за нас. Не можем да допускаме по толкова елементарен начин да допускаме изравнителен гол“.

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