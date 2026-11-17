Алекс Маркес се завръща на пистата за старта в Портимао

Испанският пилот Алекс Маркес е готов да се завърне в MotoGP за последните си два старта като състезател на Грезини Дукати, започвайки с надпреварата в Портимао този уикенд.

Вицешампионът за 2025 триумфира по-рано през годината за Гран При на Херес, но след това претърпя тежко падане по време на второто си домашно състезание в Каталуня, породено от техническа повреда в машината на лидера Педро Акоста.

Saves, jumps, drama and celebrations 🤩 The #PortugueseGP🇵🇹 has given us plenty of reasons to break the timeline over the years 📲 #MotoGP https://t.co/zLCubPqJOC — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 16, 2026

Спринтовете отново се оказват решаващи в спора за титлата в MotoGP

След качването си на подиума на пистата „Сепанг“, Маркес бе принуден да се подложи на хирургическа интервенция заради постоянни болки от поставените след инцидента метални шини и остро възпаление в рамото. От тима на Грезини официално потвърдиха, че испанецът отново ще бъде на линия за предстоящия състезателен уикенд в Портимао.

След извършената операция самият състезател внесе яснота около състоянието си:

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„Лекарите извадиха пластините и укрепващите елементи от ключицата и ръката ми. Освен това беше премахната и малка бурса в областта на рамото, която предотвратява триенето между сухожилията и самата става.“

В момента Алекс Маркес заема осмата позиция във временното класиране на Световния шампионат. Той бе принуден да пропусне три състезания след инцидента в Каталуня, както и още един кръг в Катар. По време на отсъствието му неговият заводски мотор GP26 бе поверен на Икер Лекуона в Катар, който преди това кара вместо Алекс в Унгария, а по-късно замести и съотборника му Фермин Алдегер.

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Вицешампионът в Световния супербайк шампионат ще участва и в Портимао, като този път ще кара за заводския тим на Дукати на мястото на контузения Пеко Баная.

Междувременно братът на Алекс – Марк Маркес, се намира в отлична позиция да си осигури световната титла за този сезон именно в Портимао. След края на шампионата Алекс Маркес ще започне нова глава в кариерата си, правейки дебют за КТМ по време на официалните следсезонни тестове във Валенсия на 1 декември.

Програма на уикенда за Гран При на Португалия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages