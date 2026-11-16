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Хаас потвърди Рафа Камара и за Гран При на Лас Вегас

  • 16 ное 2026 | 10:57
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Отборът на Хаас във Формула 1 потвърди, че Рафаел Камара ще участва и в надпреварата за Гран При на Лас Вегас този уикенд.

За бразилеца това ще бъде второ поредно участие след дебюта му в домашната за него Гран При на Сао Пауло. В сложните условия на „Интерлагос“ той се класира 13-ти в квалификацията, но след това остана последен в състезанието.

Отделно от Хаас потвърдиха, че Рио Хиракава, който замени Естебан Окон за състезанието в Мексико Сити, също ще кара в Лас Вегас. Японецът ще седне в болиде на Оливър Беарман за първите 60 минути за подготовка в Града на греха.

Очаква се той да се включи във финалните два кръга за годината в Катар и Абу Даби на мястото на Камара, който да се върне във Формула 2, за да довърши битката си за титлата с Никола Цолов. В момента Камара има аванс от 7 пункта, а в борбата е още и Алекс Дън, който изостава с 11 точки от Цолов и заема третата позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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