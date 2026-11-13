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"Сан Сиро" разплака Андреа Кими Антонели

  • 13 ное 2026 | 11:39
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Новият световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели беше разплакан от приветсвието, което получи на митичния „Джузепе Меаца“ в Милано, където италианецът изглежда двубоя между Италия и Франция от Лигата на нациите.

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Преди началото на срещата пилотът на Мерцедес беше забелязан от операторите и неговият образ се появи на големите екрани на стадиона. В същото време диктора обяви присъствието му, при което всички над 70 хиляди човека по трибуните започнаха да скандират името на италианецът, при което от очите му започнаха да текат сълзи.

По-рано тази година Антонели стана първият представител на Италия, който печели домашното си състезание на „Монца“ от 1966 насам, като неговият триумф в Храма на скоростта дойде от 19-то място на старта. Преди малко повече от две седмици пък италианецът донесе първа титла при пилотите за своята родина от триумфа на Алберто Аскари през 1953.

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Снимки: Gettyimages

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