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Пирин отпътува за Горна Оряховица с 18 футболисти

  • 22 окт 2026 | 13:41
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Пирин отпътува за Горна Оряховица с 18 футболисти

Представителният отбор на Пирин отпътува днес за Горна Оряховица, където утре "орлетата" ще се изправят срещу местния Локомотив в двубой от 14-ия кръг на Втора лига. Благоевградчани ще бъдат на лагер в Арбанаси преди срещата.

Петър Михтарски вече е треньор във Втора лига
Петър Михтарски вече е треньор във Втора лига

В състава няма сериозни кадрови проблеми и тимът ще бъде в почти оптимален състав. Старши треньорът Петър Михтарски, който днес бе успешно картотекиран, поведе група от 18 футболисти за гостуването. Това ще бъде първият официален двубой на легендата на "орлетата" след завръщането му начело на родния клуб. Мачът е с начален час 18:00.

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