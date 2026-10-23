Локо (ГО) удари "орлетата", които гледат нагоре и виждат дъното

Локомотив (Горна Оряховица) надви с 2:0 Пирин (Благоевград), воден от бившата звезда на Левски и ЦСКА Петър Михтарски. В 20-ата минута Панайот Пасков с параболичен удар с глава намери мрежата на "орлетата", които продължават да са еднолично на дъното в класирането на Втора лига.

В средата на второто полувреме Жулиян Иванов покачи на 2:0 след отлично центриране на Димитър Илиев. Така трите точки отидоха на сметката на тима на Николай Панайотов - Паната, а пред бронзовият медалист от САЩ'94 има много работа и въпросителни начело на "зелените".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google