Пирин с призив към привържениците преди мача с Етър

Пирин (Благоевград) посреща Етър в мач от първенството с амбицията да сложи край на негативната си серия. От клуба призоваха привържениците да застанат зад „орлетата“ и да ги подкрепят от трибуните в трудния момент. Успоредно с това ръководството продължава да работи за финансовото стабилизиране на Пирин.

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Ето какво написаха в социалните си мрежи:

"Утре, 30 октомври, от 17:30 часа Пирин приема Етър (Велико Търново) на стадион "Христо Ботев" в Благоевград.

Предстои традиционно интересен сблъсък между два клуба с богата история и утвърдени традиции в българския футбол.



"Орлетата" се подготвяха на пълни обороти през седмицата и нямат сериозни кадрови проблеми преди двубоя. Отборът е амбициран да прекъсне негативната серия и да зарадва своите привърженици с добро представяне и положителен резултат.



Междувременно ръководството на Пирин продължава активната работа за финансовото стабилизиране на клуба. През седмицата бяха проведени редица срещи и разговори с представители на местния бизнес и потенциални инвеститори. Усилията за осигуряване на необходимата подкрепа продължават, като целта е клубът постепенно да преодолее трудностите и да изгради по-стабилна основа за бъдещето си.



ПФК "Пирин" изказва специална благодарност към хората, които вече подават ръка и оказват конкретна помощ в този труден момент: Боби Войнишки, Ангел Кутрев, Васил Димитров (бар "Дива"), Сашо Милчев ("Меркурий 92"), Николай Ризов, Кирил Лудачки и Димитър Калайджиев ("Билд Бокс"). Благодарим и на още няколко наши съмишленици, които предпочитат да останат анонимни. Всеки жест на подкрепа е ценен и показва, че Пирин продължава да обединява хората, които милеят за клуба.



Призоваваме всички привърженици да подкрепят "орлетата" от трибуните утре. В този труден период отборът има нужда от своята публика повече от всякога. Нека покажем, че независимо от резултатите и предизвикателствата, Пирин остава кауза, която ни обединява!



Начало на срещата: 17:30 часа.

Цена на билета: 5 евро."

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