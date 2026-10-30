Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)

Пирин с призив към привържениците преди мача с Етър

  • 30 окт 2026 | 13:59
  • 484
  • 0
Пирин с призив към привържениците преди мача с Етър

Пирин (Благоевград) посреща Етър в мач от първенството с амбицията да сложи край на негативната си серия. От клуба призоваха привържениците да застанат зад „орлетата“ и да ги подкрепят от трибуните в трудния момент. Успоредно с това ръководството продължава да работи за финансовото стабилизиране на Пирин.

Втора лига на живо: играят се два мача
Втора лига на живо: играят се два мача

Ето какво написаха в социалните си мрежи:

"Утре, 30 октомври, от 17:30 часа Пирин приема Етър (Велико Търново) на стадион "Христо Ботев" в Благоевград.
Предстои традиционно интересен сблъсък между два клуба с богата история и утвърдени традиции в българския футбол.

"Орлетата" се подготвяха на пълни обороти през седмицата и нямат сериозни кадрови проблеми преди двубоя. Отборът е амбициран да прекъсне негативната серия и да зарадва своите привърженици с добро представяне и положителен резултат.

Междувременно ръководството на Пирин продължава активната работа за финансовото стабилизиране на клуба. През седмицата бяха проведени редица срещи и разговори с представители на местния бизнес и потенциални инвеститори. Усилията за осигуряване на необходимата подкрепа продължават, като целта е клубът постепенно да преодолее трудностите и да изгради по-стабилна основа за бъдещето си.

ПФК "Пирин" изказва специална благодарност към хората, които вече подават ръка и оказват конкретна помощ в този труден момент: Боби Войнишки, Ангел Кутрев, Васил Димитров (бар "Дива"), Сашо Милчев ("Меркурий 92"), Николай Ризов, Кирил Лудачки и Димитър Калайджиев ("Билд Бокс"). Благодарим и на още няколко наши съмишленици, които предпочитат да останат анонимни. Всеки жест на подкрепа е ценен и показва, че Пирин продължава да обединява хората, които милеят за клуба.

Призоваваме всички привърженици да подкрепят "орлетата" от трибуните утре. В този труден период отборът има нужда от своята публика повече от всякога. Нека покажем, че независимо от резултатите и предизвикателствата, Пирин остава кауза, която ни обединява!

Начало на срещата: 17:30 часа.
Цена на билета: 5 евро."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 4063
  • 3
Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

  • 30 окт 2026 | 09:43
  • 6765
  • 7
Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

  • 30 окт 2026 | 09:24
  • 1916
  • 9
Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

  • 30 окт 2026 | 08:33
  • 822
  • 0
Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

  • 30 окт 2026 | 08:31
  • 764
  • 0
Йордан Миленов: Оспорван мач

Йордан Миленов: Оспорван мач

  • 30 окт 2026 | 08:28
  • 515
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 7589
  • 17
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 9682
  • 34
Рилски спортист 0:0 Вихрен

Рилски спортист 0:0 Вихрен

  • 30 окт 2026 | 15:00
  • 769
  • 0
ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
  • 6484
  • 21
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 4063
  • 3
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 11624
  • 24