Пирин беше близо до втората си точка, но рухна в края срещу Етър

Проблемите за Пирин продължават след нова загуба във Втора лига. Този път "орлетата" отстъпиха с 0:2 на Етър, като двата гола на "болярите" паднаха в заключителните минути на двубоя.

Георги Иванов (79') откри резултата, а в добавеното време Стивиян Макавеев (90+2') сложи точка на спора на стадион "Христо Ботев".

Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

Още в третата минута гостите създадоха първата опасност, но Красимир Костов се намеси сигурно и предотврати попадение. В 12-ата Пирин организира бърза контраатака, завършила с ефектен опит на Тони Тасев да прехвърли вратаря на Етър, но топката премина на сантиметри от гредата.

В средата на първата част Георги Диманчев проби по левия фланг и опита удар от около 20 метра, който обаче не намери целта.

След почивката Пирин създаде добра възможност. В 49-ата минута появилият се след почивката Мартин Георгиев напредна по десния фланг и подаде остро към Ивайло Иванов, който не успя да намери очертанията на вратата с изстрел от движение.

Последваха продължителни минути на преимущество за гостите. Красимир Костов на два пъти се намеси решително, а в 58-ата минута Илиан Костов изчисти топката от самата голлиния след удар с глава на футболист на Етър. Четири по-късно "виолетовите" бяха още по-близо до попадение, след като силен удар от границата на наказателното поле срещна гредата на вратата на Пирин.

Натискът на Етър даде резултат в 79-ата минута. Красимир Костов първоначално отрази силен удар от границата на наказателното поле, но топката попадна в Георги Иванов, който я изпрати в мрежата.

Само четири минути по-късно Пирин пропусна отлична възможност да изравни. Методи Кокалков проби отдясно и пусна остро подаване успоредно на голлинията, но никой от неговите съотборници не успя да засече топката.

В добавеното време на срещата бърза контраатака на Етър завърши с второ попадение. Стивиян Макавеев се възползва от ситуацията и реализира на празна врата, оформяйки крайното 2:0.

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