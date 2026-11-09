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Крушарски предложил Косич на Локо (София)

  • 9 ное 2026 | 09:18
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Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е предложил лично на боса на столичните "железничари" Веселин Стоянов своя наставник Душан Косич, пише "Тема Спорт". Това се е случило преди уикенда, в който "черно-белите" победиха с 2:1 Ботев Враца като гост.

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Словенецът има договор със смърфовете до юни 2028 г. Той дойде на "Лаута" през декември 2024-а. Крушарски обаче е обявил пред колегата си, че срещу определена сума може да вземе специалиста. Както е известно, Локо София остана без треньор след раздялата с Любослав Пенев и при загубата от Септември София на "Герена" "червено-черните" бяха водени от шефа на школата Александър Георгиев.

Припомняме, че името на Косич се завъртя у нас и за бъдещ селекционер на националния ни отбор след Атанас Рибарски.

Очаква се в следващите дни ръководството на "червено-черните" да направи своя избор за нов наставник, който да поеме юздите по време на паузата за националните отбори. Освен Косич варианти за поста са още Явор Вълчинов и Георги Донков, който се считаше за фаворит за поста след Генчев, но после Локо София избра Любо Пенев.

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