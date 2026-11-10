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Локо (Пд) призова всички да дарят кръв за нуждаещите се след катастрофата на магистрала "Тракия"

  • 10 ное 2026 | 17:45
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Локо (Пд) призова всички да дарят кръв за нуждаещите се след катастрофата на магистрала "Тракия"

ПФК Локомотив Пловдив изказва своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала „Тракия“ днес.

БФС изказва съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия"
БФС изказва съболезнования на близките на загиналите на АМ "Тракия"

"В този трагичен момент изразяваме своята дълбока съпричастност към болката на всички засегнати от случилото се.

Пожелаваме сили и кураж на близките на жертвите, а на всички пострадали - бързо и пълно възстановяване. Молим се за живота и здравето на хората, които се намират в критично състояние.

Призоваваме всеки, който има възможност, да се включи в кръводарителската акция в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Поклон пред паметта на загиналите!", споделиха от пловдивския клуб.

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