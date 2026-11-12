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Локомотив разгроми Ботев в дербито при ветераните

  • 12 ное 2026 | 19:18
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Локомотив разгроми Ботев в дербито при ветераните

Ветераните на Локомотив (Пловдив) победиха тези на Ботев (Пловдив) с 5:0 в двубой от Държавното първенство. Срещата се проведе на стадион „Христо Бонев“, а Явор Въндев се отличи с хеттрик за успеха на „черно-белите“.

Локомотив откри резултата в 10-ата минута, когато Георги Недевски центрира отляво, а Въндев се разписа с глава. В последната минута на първото полувреме нападателят удвои преднината на своя тим, след като се възползва от неубедителна намеса на вратаря на Ботев при центриране на Здравко Лазаров.

В 60-ата минута Христо Златински покачи на 3:0 след индивидуална акция и точен удар. Малко по-късно Въндев отбеляза третото си попадение в срещата, а крайното 5:0 оформи Стефан Саламанов в 76-ата минута.

Следващият съперник на Локомотив се очаква да бъде Металик (Сопот) в областния финал, който е предвиден за следващия четвъртък. Часът и мястото на двубоя ще бъдат уточнени допълнително.

Снимка: Сайтът на Локомотив (Пловдив)

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