Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

Локомотив Пловдив не спира усилията си за осигуряване на необходимите средства за нормалното функциониране на клуба. Кампанията в подкрепа на "черно-белите" продължава и по време на паузата за националните отбори, като привържениците отново имат възможност да помогнат на любимия си тим.

Част от инициативата е продажбата на специални дарителски билети на цена от 10 евро. Всички събрани средства ще бъдат насочени към издръжката на пловдивския клуб и подпомагането на финансовото му стабилизиране.

От Локомотив разчитат на подкрепата на своите привърженици, които могат да се включат в кампанията дори когато отборът няма официални срещи. Инициативата е пореден призив към черно-бялата общност да покаже своята съпричастност в трудния момент за клуба. Целта е чрез общите усилия на ръководство, футболисти и фенове да бъдат осигурени необходимите ресурси за бъдещето на Локомотив Пловдив.

Ето какво написаха от пловдивския клуб:

"Скъпи локомотивци,

Въпреки паузата за националните отбори, нашата кампания за спасяването на любимия отбор продължава.

Напомняме Ви, че в сайта на Eventim (линк в коментарите), както и в партньорската им мрежа (бензиностанции OMV, магазини Технополис и касата пред сградата на Община Пловдив), се предлагат специални дарителски билети.

Нека заедно продължим това, което започнахме. Нека направим така, че системата на Eventim да прегрее от интерес към ценните хартийки. Клубът и момчетата го заслужават.

Очакваме снимки с вашите билети в коментарите.

Отделно напомняме, че всеки, който желае, може да направи дарение на следните банкови данни:

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив"

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

Само Локо!"

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