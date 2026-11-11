Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)

Продължава кампанията за финансовото стабилизиране на Локо (Пд)

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 146
  • 0

Локомотив Пловдив не спира усилията си за осигуряване на необходимите средства за нормалното функциониране на клуба. Кампанията в подкрепа на "черно-белите" продължава и по време на паузата за националните отбори, като привържениците отново имат възможност да помогнат на любимия си тим.

Част от инициативата е продажбата на специални дарителски билети на цена от 10 евро. Всички събрани средства ще бъдат насочени към издръжката на пловдивския клуб и подпомагането на финансовото му стабилизиране.

От Локомотив разчитат на подкрепата на своите привърженици, които могат да се включат в кампанията дори когато отборът няма официални срещи. Инициативата е пореден призив към черно-бялата общност да покаже своята съпричастност в трудния момент за клуба. Целта е чрез общите усилия на ръководство, футболисти и фенове да бъдат осигурени необходимите ресурси за бъдещето на Локомотив Пловдив.

Ето какво написаха от пловдивския клуб:

"Скъпи локомотивци,

Въпреки паузата за националните отбори, нашата кампания за спасяването на любимия отбор продължава.

Напомняме Ви, че в сайта на Eventim (линк в коментарите), както и в партньорската им мрежа (бензиностанции OMV, магазини Технополис и касата пред сградата на Община Пловдив), се предлагат специални дарителски билети.

Нека заедно продължим това, което започнахме. Нека направим така, че системата на Eventim да прегрее от интерес към ценните хартийки. Клубът и момчетата го заслужават.

Очакваме снимки с вашите билети в коментарите.

Отделно напомняме, че всеки, който желае, може да направи дарение на следните банкови данни:

Титуляр: Сдружение "Магията на Пловдив"

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44 IABG 7095 1401 3466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив

Само Локо!"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Алвеша пое Марек

Алвеша пое Марек

  • 11 ное 2026 | 17:54
  • 248
  • 0
България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

България U19 помете Гибралтар, нападател на Славия избухна с хеттрик

  • 11 ное 2026 | 17:50
  • 4306
  • 5
Германец свири България - Исландия

Германец свири България - Исландия

  • 11 ное 2026 | 17:17
  • 522
  • 0
С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

С гол в добавеното време Костинброд загуби областния финал за аматьорската купа

  • 11 ное 2026 | 17:01
  • 582
  • 0
Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

Левски поднови тренировки след загубата от ЦСКА

  • 11 ное 2026 | 16:55
  • 1193
  • 3
Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

Капитанът на Гигант (Съединение) със счупен нос

  • 11 ное 2026 | 16:24
  • 521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

  • 11 ное 2026 | 14:51
  • 10939
  • 20
Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

Трудното за ЦСКА тепърва предстои, никога вече няма да позволят на Веласкес да излезе с подобен състав

  • 11 ное 2026 | 08:05
  • 43968
  • 194
Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

Смените на Веласкес са донесли 18 гола за Левски в шампионата

  • 11 ное 2026 | 13:09
  • 7820
  • 29
Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

Почетино каза "да" на Манчестър Юнайтед, следват официалните ходове

  • 11 ное 2026 | 14:33
  • 7747
  • 19
Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

Комисията потвърди: Ливърпул трябваше да получи дузпа в дербито с Арсенал

  • 11 ное 2026 | 12:42
  • 9315
  • 30
България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

България се справи с първото си предизвикателство по пътя за Европейското първенство

  • 11 ное 2026 | 18:00
  • 2724
  • 4