18-годишният герой на Локо (Пд): Чувството е уникално, сбъдната мечта

Талантът на Локомотив (Пловдив) Димитър Мрънков вкара второто попадение за своя тим при победата му с 2:1 срещу Ботев във Враца. Това бе дебютен гол за 18-годишния футболист.
“Чувството е уникално, не мога да го опиша с думи. Сбъдната мечта. Имах някакво усещане още преди да започне мача, но не знаех дали ще стане.
Без феновете щеше да е много трудно. Те държат голяма роля в нашето представяне.
Искахме твърде много да победим. Знаехме, че трябва да победим и го направихме.
Усещах си го. Чаках, чаках и попадението дойде. Първия гол го посвещавам на моето семейство и се надявам да се гордеят с него", заяви щастливият Мрънков.