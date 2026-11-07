18-годишният герой на Локо (Пд): Чувството е уникално, сбъдната мечта

Талантът на Локомотив (Пловдив) Димитър Мрънков вкара второто попадение за своя тим при победата му с 2:1 срещу Ботев във Враца. Това бе дебютен гол за 18-годишния футболист.

“Чувството е уникално, не мога да го опиша с думи. Сбъдната мечта. Имах някакво усещане още преди да започне мача, но не знаех дали ще стане.

Без феновете щеше да е много трудно. Те държат голяма роля в нашето представяне.

Искахме твърде много да победим. Знаехме, че трябва да победим и го направихме.

Усещах си го. Чаках, чаках и попадението дойде. Първия гол го посвещавам на моето семейство и се надявам да се гордеят с него", заяви щастливият Мрънков.

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