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Косич: Такива победи дават енергия за бъдещето

  • 7 ное 2026 | 15:46
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след успеха с 2:1 срещу Ботев (Враца).

"Труден мач, както всички други. Щастливи сме от резултата, това мога да кажа. Всичко беше важно, беше много тежък мач и за двата тима, в тежка ситуация сме. Такива победи могат да ти дадат енергия за бъдещето. Крист Лонгвил имаше трудни дни зад гърба си, но положи усилия, има светло бъдеще пред него.

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Нашите деца ще получават шансове, но срещу опитните отбори няма да има е лесно. Щастлив съм, че Мрънков отбеляза, а и за победата. Времето минава бързо, невероятно е, наслаждавам се на футбола, надявам се да бъда треньор на тези момчета още много време. Да си треньор носи енергия, има и напрежение", заяви треньорът на "смърфовете".

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