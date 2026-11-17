Фербрюген: Не знам какво се случи

Вратарят на националния отбор на Нидерландия Барт Фербрюген говори за загубата с 0:5 срещу Германия в Лигата на нациите. Стражът е категоричен, че "оранжевите" трябва да се представят на високо ниво във всеки един двубой.

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"Твърде много неща се случиха, за да се посочи само една причина в момента. Не беше въпрос на тактика, умения или самата игра. Все още не мога да определя точно какво се обърка. Когато носиш екипа на Нидерландия, трябва да дадеш 100 процента. Няма значение как играхме в петък, това е изискването за всеки отделен мач. Играеш като гост срещу Германия, а във футбола винаги се свежда до интензивност, енергия и отдаденост. Мисля, че това ни липсваше. Германия се представи твърде силно. Вкараха ни пет гола, но лесно можеха да вкарат и осем", каза вратарят пред медиите. Нидерландия допусна първа загуба по време на новия си треньор Шави, но се класира за четвъртфиналите в Лигата на нациите след победата със 7:0 над Гърция миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages