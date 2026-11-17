Гана надделя над Сомалия в квалификациите за Купата на африканските нации

Националният отбор на Гана постигна минимален успех с 1:0 срещу Сомалия в среща от четвъртия кръг на квалификациите за Купата на африканските нации 2027 в Група C. Двубоят се игра на 16 ноември 2026 г., а въпреки че Сомалия бе номинален домакин, срещата бе преместена в Гана.

Дузпа на Джордан Аю реши мача

Единственото попадение в мача бе отбелязано в 37-ата минута. Капитанът на Гана Джордан Аю застана зад топката и бе точен от дузпа, пращайки я в мрежата за 1:0. Този гол бе с особена стойност за опитния нападател, тъй като само четири дни по-рано той пропусна дузпа при победата на Гана с 2:0 срещу същия съперник.

През второто полувреме сомалийският тим се опита да се противопостави, но не успя да създаде сериозни опасности. Символичните гости от Гана задържаха преднината си до крайния съдийски сигнал и записаха важна чиста мрежа.

След тази победа Гана заема третото място в класирането на Група C с актив от 6 точки след четири изиграни мача (2 победи и 2 загуби, голова разлика 5:6). Лидер в групата продължава да бъде Кот д'Ивоар с пълен актив от 9 точки от 3 мача, следван от Гамбия с 6 точки от 3 мача. На последното четвърто място остава Сомалия без спечелена точка след 4 поражения и голова разлика 1:7, с което официално загуби шансове за класиране на финалите.

Интересен детайл около двубоя е, че Сомалия отстъпи домакинското си предимство и двата мача от квалификационния сблъсък се изиграха на ганайска земя. В рамките на няколко дни Гана записа дубъл срещу Сомалия – първо победа с 2:0 на 12 ноември, а след това и с 1:0 на 16 ноември. За отбора на Гана това бе втора поредна чиста мрежа в квалификационния цикъл.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google