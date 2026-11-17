Ромарио продължи словесната война с Анчелоти: Ще намерим друг треньор, който ще свърши по-добра работа от теб

Легендата на Бразилия Ромарио качи публикация в Инстаграм, с която продължи словесната си война със селекционера на тима Карло Анчелоти. Всичко започна с призива на бившия нападател италианският специалист да напусне поста си, а той на свой ред отвърна, че настоящият сенатор говори твърде много.

Ромарио изригна срещу Анчелоти: Взимай си багажа и се махай!

“Искам да кажа на Анчелоти следното: наистина говороя много, защото, когато се отнася за националния тим, аз имам статута, тежестта и авторитета да се изкажа. Не говоря, за да трупам последователи, нито за да накарам хората да ме харесват. Казвам това, което мисля. Пука ми за националния отбор! Носил съм жълтата фланелка дълги години и съм убеден, че съм сред тези, които помогнаха за това тя да бъде уважавана по целия свят. Анчелоти, все още те уважавам за това, което постигна в клубовете, които си водил.

Анчелоти отговори на Ромарио и призна, че не работи достатъчно

Утре имаме мач със Сингапур, които паднаха от Парагвай. При цялото ми уважение към Парагвай, които, между другото, завършиха със същия брой точки като нас в световните квалификации, не би трябвало да се намираме на това ниво. Ти не донесе нищо ново към нашия футбол. Ще го кажа отново: подай си оставката! Ще намерим друг треньор, който ще свърши по-добра работа от теб. И ти го казвам право в очите, а не чрез съобщение, като се обръщам и към президента на федерацията, който отдавна трябваше да те е уволнил”, написа Ромарио късно снощи.

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Снимки: Gettyimages