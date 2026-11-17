Два отбора искат Роберто Мартинес за селекционер

Бившият селекционер на Португалия Роберто Мартинес е получил предложение от страна на Саудитска Арабия да поеме националния тим, съобщава италианският журналист Николо Скира. В момента “зелените соколи” са водени от гръцкия наставник Йоргос Донис, но в местната федерация активно се търси негов заместник. Причина за това е двете поредни поражения в последните два мача от Сърбия и Египет, които не са убедили шефовете на футбола, че именно той е човекът, който може да развие отбора.

Почетино призова Гуардиола да го наследи начело на САЩ

Саудитска Арабия не успя да се класира за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като се провали основно под ръководството на Роберто Манчини, но впоследствие слаби резултати записа и Ерве Ренар. През следващата година страната ще домакинства за пръв път голям международен футболен турнир като Купата на Азия и шефовете на футбола в страната искат да направят необходимото, за да се представят на ниво. В същото време Роберто Мартинес е сред кандидатите и за заместник на Маурисио Почетино начело на САЩ.

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