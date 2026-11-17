Бивш френски национал прекрати футболната си кариера

Бившият национал на Франция Левин Курзава, който има 13 мача за "петлите", обяви края на футболната си кариера на 34-годишна възраст.

“Един ден това трябваше да започне. Днес е време да сложа край. След толкова много години, изпълнени със страст, жертви, мечти и емоции, дойде моментът да обърна една великолепна страница от живота си. Футболът ме научи на всичко, позволи ми да преживея всичко и ми даде толкова много. Той беше много повече от просто кариера; беше цял един живот, изпълнен със страст. От Монако до ПСЖ, от Фулъм до Боавища и накрая до „Персиб“. Благодаря на всички тези клубове, които помогнаха да напиша своята история и ми подариха незабравими преживявания.

Благодаря на съотборниците си, президентите на клубовете, треньорите, служителите и ръководителите, както и на всички, които срещнах по време на това прекрасно пътешествие. Специално място заема френският национален отбор. Да представлявам страната си винаги ще бъде източник на огромна гордост. На вас, феновете: благодаря ви, че бяхте до мен през цялото това време и помогнахте да превърнем всичко това в една толкова красива история. Огромни благодарности и на моето семейство, на близките ми и на всички, които ме придружаваха и подкрепяха по пътя.

Днес слагам край на футболната си кариера с огромна гордост и дълбока признателност. Осъзнавам какъв късметлия съм бил, че успях да изживея тази страст и да осъществя мечтата си. Историята ми като футболист може би приключва, но футболът завинаги ще остане неразривно свързан с човека, в когото съм се превърнал. Това не е краят на историята; това е просто началото на нова глава – изпълнена с нови проекти, нови предизвикателства и вълнуващи амбиции. БЛАГОДАРЯ на всички!”, написа Курзава към специално видео, което публикува в Инстаграм.

Layvin Kurzawa, aka the only defender to ever score in a hat-trick in the Champions League, has retired aged 34! 🇫🇷 The former PSG man most recently won the Indonesian Super League... 😳🇮🇩 https://t.co/3gmBj8HWDi — Sleeper Football (@SleeperFooty) November 17, 2026

Левият бек е носил екипите на Пари Сен Жермен, Монако, английския Фулъм, португалския Боавища, както и Персиб Бандунг от Индонезия, който е последният му отбор. Той е от школата на Екс-ан-Прованс, преминава през академията на Монако, а през 2015 година е продаден на ПСЖ за 23 милиона евро.

🚨🚨 OFFICIEL ! LAYVIN KURZAWA 🇫🇷 ANNONCE SA RETRAITE PROFESSIONNELLE À 34 ANS !!! 👋 ⭐ PREMIER DÉFENSEUR DE L’HISTOIRE À INSCRIRE UN TRIPLÉ EN LIGUE DES CHAMPIONS 🏆 5 fois champion de France avec le PSG 🏆 4 Coupes de France 🏆 4 Coupes de la Ligue 🏆 4 Trophées des Champions 🥈 Finaliste de la Ligue des Champions en 2020 🇫🇷 13 sélections avec les Bleus — Actu Foot (@ActuFoot_) November 17, 2026

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Снимки: Imago