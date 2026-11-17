Чави: Беше срамно, трябва да се извиним на привържениците

Селекционерът на Нидерландия Чави Ернандес определи като срамно представянето на отбора си при загубата с 0:5 от Германия в Лигата на нациите. Испанецът призна, че е шокиран от видяното в Берлин само три дни след разгромната победа със 7:0 над Гърция.

„Говорих с играчите, за да разбера какво се е случило. Преди всичко трябва да се извиним на привържениците. Не играхме футбол и не показахме дух. Като треньор не разбирам това“, заяви Чави.

„Изиграхме исторически мач срещу Гърция, с интензивност и страст. Днес беше пълната противоположност. Може би причината е, че съм нов и трябва да опозная играчите. Може би има и проблем с нагласата“, допълни специалистът.

Германският ботуш стъпка "лалетата" - 5:0!

Наставникът не скри разочарованието си от рязката промяна в представянето на своя тим след победата над Гърция.

„Горчиво е, разочарован съм и съм тъжен, защото до днес бях много горд с играчите. Но днешният мач беше шок за мен като треньор. Все пак ще започнем отново да градим нещо ново“, отсече испанецът.

Той уточни, че не е повишавал тон в съблекалнята, но подчерта необходимостта от промени.

„Говорих със същия тон, с който говоря и сега. Опитвам се да разбера всяка ситуация. Случилото се е факт, но не можем да го приемем. От днес трябва да променим много неща. Беше срамно“, завърши Чави.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages