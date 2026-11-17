Мира Андреева може да атакува върха в световната ранглиста още през януари 2027 г.

След брилянтния си триумф на Финалите на WTA в Индиън Уелс, където спечели титлата без нито един загубен сет и записа пет поредни победи, Мира Андреева се изкачи до рекордния в кариерата си №2 в световната ранглиста. С това постижение 19-годишната тенисистка се доближи плътно до лидерката Елена Рибакина и постави основите на атаката за първото място в женския тенис.

В актуалната ранглиста на WTA Елена Рибакина оглавява подреждането с 8099 точки, докато Мира Андреева е непосредствено зад нея със 7806 точки. Разликата между двете е едва 293 точки. Трета в подреждането е Арина Сабаленка с 6685 точки, следвана от Кори Гоф (6163 точки) и Джесика Пегула (6160 точки). В топ 10 влизат още Елина Свитолина (5921), Линда Носкова (4743), Каролина Мухова (4665), Ига Швьонтек (4188) и Марта Костюк (3910).

Поражението на Сабаленка в груповата фаза от Андреева и изоставането ѝ с над 1100 точки от втората позиция означава, че основният дуел за световния №1 през януари 2027 г. ще се води именно между Рибакина и Андреева.

Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

Ключовият фактор в полза на Андреева в началото на новия сезон е разпределението на точките, които двете тенисистки трябва да защитават през януари. Елена Рибакина има да защитава впечатляващите 2108 точки, натрупани от нейната титла на Australian Open и силни изяви на подготвителните турнири.

В същото време Андреева трябва да защити значително по-малка сума – 848 точки, спечелени от нейната титла в Аделаида и достигането до четвъртия кръг в Мелбърн. Тази сериозна разлика от 1260 точки в полза на Андреева ѝ дава огромно предимство още при старта на Австралийското лято.

Първата възможност за рокада на върха може да дойде още на откриващия турнир в Бризбейн. При евентуално силно представяне на Андреева и по-ранно отпадане на Рибакина, разликата от 293 точки може да бъде стопена незабавно преди началото на първия за годината турнир от Големия шлем.

"Искам да благодаря на себе си за това, че винаги върша тежката работа и никога не се предавам", каза Мира Андреева след изключителната си седмица в Индиън Уелс.

Тя изрази и специална благодарност към своя екип: "Изключително благодарна съм на екипа си, че ме тласка до пределите ми и ме кара да правя неща, когато не искам да правя нищо. Благодаря ви, че се борите с мен и ме карате да правя всичко необходимо, без да задавате въпроси!"

С четири титли през сезона, включително триумфите на Ролан Гарос и Финалите на WTA, Андреева показа постоянство и зрялост, които я превръщат във фаворит за изкачване на върха. С оглед на по-малкото точки за защитаване през януари 2027 г., въпросът изглежда не е дали, а точно кога рускинята ще стане новата №1 в световния женски тенис.

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Снимки: Gettyimages