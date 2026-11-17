Лесия Цуренко се оттегли от тениса след 19 години в професионалния тур

Украинската тенисистка Лесия Цуренко обяви края на професионалната си кариера на 37-годишна възраст. След 19 години в професионалната обиколка бившата номер 23 в световната ранглиста сподели дълго съобщение в социалните мрежи, с което се сбогува с тениса.

"Чаках известно време, преди да мога открито и искрено да благодаря на тениса, защото последните няколко години в тура оставиха отпечатък и ме накараха да се съмнявам в любовта си към този спорт. Но днес, след като направих крачка назад и работих върху себе си, мога да кажа, че съм дълбоко благодарна за всичко, което тенисът ми даде: всички възможности, всички уроци, моментите на щастие и, разбира се, всички прекрасни хора, с които се запознах по пътя и които споделиха това изживяване с мен и ме подкрепяха през цялата ми кариера. В същото време трябва да призная, че преминавам през много труден период. Не изпълних мечтите си от детството и не постигнах всичко, на което се надявах", написа Лесия Цуренко в социалните мрежи.

"Тялото ми често ме подвеждаше и психически не винаги успявах да се справя с предизвикателствата пред мен. И вероятно все още ми трябва време да приема, че нещата не се развиха така, както си представях като малко момиче. Но най-важното нещо, което разбирам днес, е че живот без тенис е възможен. Той съществува и мога да се опитам да се развивам в други области. Преди наистина вярвах, че животът ми ще приключи в момента, в който кариерата ми приключи. Осъзнах, че този свят е много по-богат и по-разнообразен, отколкото можех да си представя. Той предлага толкова много възможности, нови предизвикателства и, надявам се, още много щастливи моменти. Не знам как ще изглежда следващата глава от живота ми, но за първи път от дълго време ми е любопитно да разбера", добави украинката.

В своята кариера Лесия Цуренко спечели четири титли от основната обиколка на WTA в мачове на сингъл и записа 517 победи срещу 342 загуби. Най-високото ѝ класиране в световната ранглиста бе 23-то място, достигнато на 18 февруари 2019 г. Най-доброто ѝ постижение в турнирите от Големия шлем бе достигането до четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ през 2018 г.

Последните години от кариерата ѝ бяха белязани от контузии. През 2025 г. Цуренко претърпя операция на ръката, след като проблеми с десния крайник и рамото я извадиха от корта за няколко месеца.

Освен със здравословните проблеми, украинката влезе и в правен конфликт с Женската тенис асоциация (WTA) и нейния бивш главен изпълнителен директор Стийв Саймън. Цуренко заведе дело във федерален съд в САЩ, като ги обвини в нарушаване на договора и причиняване на емоционален стрес заради отношението спрямо руските и беларуските състезатели в контекста на войната в Украйна.

Лесия Цуренко твърдеше, че ръководството на тура не е изпълнило поетите ангажименти да наложи санкции на състезатели, подкрепящи военните действия, и посочи, че е получила паническа атака по време на турнира в Индиън Уелс. Американският федерален съдия обаче отхвърли исковете ѝ срещу WTA и Стийв Саймън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages