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Тото Волф изравни със сър Франк Уилямс

  • 9 ное 2026 | 11:00
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Мерцедес спечели за девети път в своята историята световната титла при конструкторите във Формула 1 след вчерашната Гран При на Сао Пауло.

Във всеки един от тези девет тура начело на Сребърните стрели е бил Тото Волф, който се присъедини към тима от Бракли през 2013 година. Под негово ръководство Мерцедес спечели безпрецедентните осем поредни титли между 2014 и 2021, а към тях Сребърните стрели добавиха и титлата за сезон 2026.

По този начин Волф се изравни с покойния сър Франк Уилямс като най-титолования ръководител на отбор във Формула 1. Двамата има по девет успеха, с два повече от Рон Денис, Жан Тод и Колин Чапман, които са след тях.

Франк Уилямс печели своите девет титли начело на собствения си отбор, който става шампион за първи път през 1980 година. Следват титли още през 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 и 1997, след което Уилямс постепенно започва да се отдалечава от челото с няколко изключения в началото на 21 век.

Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1
Всички световни шампиони при конструкторите във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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