Тото Волф изравни със сър Франк Уилямс

Мерцедес спечели за девети път в своята историята световната титла при конструкторите във Формула 1 след вчерашната Гран При на Сао Пауло.

̶E̶i̶g̶h̶t̶ Nine #F1 @MercedesAMGF1 https://t.co/9OCarIMhG6 — Formula 1 (@F1) November 9, 2026

Във всеки един от тези девет тура начело на Сребърните стрели е бил Тото Волф, който се присъедини към тима от Бракли през 2013 година. Под негово ръководство Мерцедес спечели безпрецедентните осем поредни титли между 2014 и 2021, а към тях Сребърните стрели добавиха и титлата за сезон 2026.

The first of many celebrations! 🏆🥳 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/PIox6hQGB3 — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

По този начин Волф се изравни с покойния сър Франк Уилямс като най-титолования ръководител на отбор във Формула 1. Двамата има по девет успеха, с два повече от Рон Денис, Жан Тод и Колин Чапман, които са след тях.

Nine Constructors' Championships as team bosses - no one has more than Frank Williams and Toto Wolff 👏 #F1 #BrazilGP https://t.co/p8sVQwzXcA — Formula 1 (@F1) November 8, 2026

Франк Уилямс печели своите девет титли начело на собствения си отбор, който става шампион за първи път през 1980 година. Следват титли още през 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 и 1997, след което Уилямс постепенно започва да се отдалечава от челото с няколко изключения в началото на 21 век.

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Снимки: Gettyimages