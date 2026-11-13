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Тото Волф разкри дългосрочната си визия за успехите на Мерцедес във Формула 1

  • 13 ное 2026 | 11:22
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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф очерта своята дългосрочна визия за триумфите на отбора във Формула 1, подчертавайки, че създаването на сигурна работна среда вместо политиката на постоянни уволнения и назначения е било в основата на завръщането към шампионската форма.

Мерцедес си осигури девета титла при конструкторите, докато Андреа Кими Антонели спечели шампионата при пилотите във втория си сезон. Този двоен триумф сложи край на четиригодишния период без титли за базирания в Бракли тим.

Възраждането на отбора идва след труден период между 2022 и 2025, в който Сребърните стрели постигнаха само седем победи, след като преди това бяха завоювали осем поредни титли при конструкторите между 2014 и 2021.

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Наскоро Джордж Ръсел похвали лидерството на Волф, отбелязвайки, че Мерцедес е гласувал доверие на специалистите, изградили предишната хегемония, вместо непрекъснато да сменя персонала в моментите на криза. Попитан за думите на Ръсел, Волф подчерта, че подходът на организацията далеч надхвърля само задържането на доказани кадри.

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„Стабилността със сигурност е важен фактор, но към нас се присъединиха и много нови попълнения. Думата, която бих избрал, е „сигурност“.

„Ние не сме организация, която наема и уволнява с лека ръка. Осигуряваме култура и среда, в която можеш да се развиваш, където имаш право на грешки и където можеш свободно да изказваш мнението си. Вярвам, че ако целта ти е да побеждаваш в продължение на десетилетия, а не само за няколко години, това е манталитетът, който трябва да внедриш в отбора, и ние се стремим точно към това“, заяви Волф.

„Това не е нещо, което просто записваш в презентация; трябва да живееш с тези стандарти ден след ден. Това са изискванията, които поставяме пред себе си. Понякога допускаме грешки, но винаги се водим от дългосрочната визия. За мен „скоро“ означава след 10 години и моята цел е да подготвя отбора именно за този момент“, допълни австриецът.

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Снимки: Gettyimages

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