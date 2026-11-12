Тото Волф: Не бяхме пълни загубеняци в трудните години за Мерцедес

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф отхвърли твърденията, че той и екипът му са били „пълни загубеняци“ по време на по-слабия си период в ерата на граунд-ефект болидите във Формула 1.

След като наложи пълна хегемония между 2014 и 2021 година с осем поредни титли при конструкторите и седем корони при пилотите, германският производител навлезе в сравнително по-слаб период с предишното поколение болиди. Тимът от Бракли така и не успя да разгадае напълно тогавашните правила и да се превърне в постоянен претендент срещу доминацията на Ред Бул, а след това и на Макларън.

An incredible Mercedes streak ended at Interlagos 😮 The team had previously taken to the podium at all 19 Grands Prix in 2026 - the joint-sixth best run by a team in F1 history! 🔥 #F1 https://t.co/TKKQVIrLqV — Formula 1 (@F1) November 10, 2026

Дилемата, която Ред Бул трябва да реши при избора между Никола Цолов и Лиам Лоусън

С влизането в сила на новия технически регламент през този сезон обаче Мерцедес отново се изкачи на върха. Андреа Кими Антонели завоюва първата си шампионска титла, а отборът триумфира с девета титла при конструкторите.

Връщайки се към изминалите кампании между 2022 и 2025 година, Волф подчерта колко тежък е бил този етап за целия колектив.

Шумахер: Верстапен не е подходящ за Мерцедес, Хамилтън е егоист и не е лидер!

„Когато се намираш в такива сложни моменти, каквито всеки преживява в живота си, не е никак лесно да продължиш напред - заяви шефът на тима пред представители на медиите. - От дистанцията на времето е лесно да се каже, че тези изпитания са ни били нужни, за да израснем като личности и като организация, но докато си на дъното, е изключително трудно да разсъждаваш по този начин. Тези четири години бяха истинско предизвикателство – лутахме се между това да грешим, да се опитваме да разберем защо се случва и да осъзнаваме, че всъщност нищо не сме разбрали.“

Рядко срещан обрат в историята на спорта

Въпреки преживените трудности Волф побърза да отбележи, че представянето на тима далеч не е било провал. За тези четири сезона Мерцедес записа седем победи и редовно завършваше в челото на подреждането при конструкторите – съответно на трето, второ, четвърто и отново второ място.

Монтоя: Верстапен няма как да се сърди на Антонели

„Когато след десет или двадесет години погледнем назад към статистиката, ще видим, че съвсем не сме били пълни загубеняци. Спечелихме редица състезания и чистите числа показват добро ниво, въпреки че вътрешното усещане беше за неудовлетвореност. Устойчивостта на екипа и фактът, че хората останаха сплотени в най-трудните моменти, се оказаха решаващият фактор“, допълни австриецът.

Волф изтъкна също колко рядко се случва една доминираща спортна династия да понесе спад и след период на криза отново да се завърне на шампионския връх.

Шефът на Уилямс пак критикува тавана на бюджетите

„Усещането да подпечатаме тези две титли е невероятно. Много малко отбори в световния спорт са успявали да спечелят поредица от трофеи, да преминат през тежка суша и след това отново да триумфират. Изключително горд съм, че Мерцедес е част от тази изключително тясна група“, заключи шефът на тима.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages