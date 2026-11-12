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Тото Волф: Не бяхме пълни загубеняци в трудните години за Мерцедес

  • 12 ное 2026 | 10:17
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Ръководителят на Мерцедес Тото Волф отхвърли твърденията, че той и екипът му са били „пълни загубеняци“ по време на по-слабия си период в ерата на граунд-ефект болидите във Формула 1.

След като наложи пълна хегемония между 2014 и 2021 година с осем поредни титли при конструкторите и седем корони при пилотите, германският производител навлезе в сравнително по-слаб период с предишното поколение болиди. Тимът от Бракли така и не успя да разгадае напълно тогавашните правила и да се превърне в постоянен претендент срещу доминацията на Ред Бул, а след това и на Макларън.

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С влизането в сила на новия технически регламент през този сезон обаче Мерцедес отново се изкачи на върха. Андреа Кими Антонели завоюва първата си шампионска титла, а отборът триумфира с девета титла при конструкторите.

Връщайки се към изминалите кампании между 2022 и 2025 година, Волф подчерта колко тежък е бил този етап за целия колектив.

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„Когато се намираш в такива сложни моменти, каквито всеки преживява в живота си, не е никак лесно да продължиш напред - заяви шефът на тима пред представители на медиите. - От дистанцията на времето е лесно да се каже, че тези изпитания са ни били нужни, за да израснем като личности и като организация, но докато си на дъното, е изключително трудно да разсъждаваш по този начин. Тези четири години бяха истинско предизвикателство – лутахме се между това да грешим, да се опитваме да разберем защо се случва и да осъзнаваме, че всъщност нищо не сме разбрали.“

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Въпреки преживените трудности Волф побърза да отбележи, че представянето на тима далеч не е било провал. За тези четири сезона Мерцедес записа седем победи и редовно завършваше в челото на подреждането при конструкторите – съответно на трето, второ, четвърто и отново второ място.

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„Когато след десет или двадесет години погледнем назад към статистиката, ще видим, че съвсем не сме били пълни загубеняци. Спечелихме редица състезания и чистите числа показват добро ниво, въпреки че вътрешното усещане беше за неудовлетвореност. Устойчивостта на екипа и фактът, че хората останаха сплотени в най-трудните моменти, се оказаха решаващият фактор“, допълни австриецът.

Волф изтъкна също колко рядко се случва една доминираща спортна династия да понесе спад и след период на криза отново да се завърне на шампионския връх.

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„Усещането да подпечатаме тези две титли е невероятно. Много малко отбори в световния спорт са успявали да спечелят поредица от трофеи, да преминат през тежка суша и след това отново да триумфират. Изключително горд съм, че Мерцедес е част от тази изключително тясна група“, заключи шефът на тима.

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Снимки: Gettyimages

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