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Загубата от Ливърпул ще предизвика треньорска смяна в Кристъл Палас

  • 9 ное 2026 | 07:48
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Мениджърът на Кристъл Палас Пиер Саж може да се превърне в първия уволнен наставник в Премиър лийг за настоящия сезон още през ноември. Според информация на изданието „Ди Атлетик“, ръководството на лондонския клуб планира да се възползва от предстоящата пауза за националните отбори, за да прекрати договора на френския специалист и да назначи негов заместник.

Ако се стигне до очакваната треньорска рокада, Саж ще открие списъка с освободени мениджъри в елита на Англия през тази кампания.

Сред вариантите за негов наследник на поста се открояват имената на Томас Франк, водил преди това Брентфорд и Тотнъм, както и на Шон Дайч, който има опит начело на Евертън, Бърнли и Нотингам Форест. В списъка с потенциални кандидати попадат още бившият наставник на Форест Витор Перейра и настоящият селекционер на националния отбор на Австралия Тони Попович. Шефовете на Кристъл Палас следят и представянето на Франк Лампард начело на Ковънтри.

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Пиер Саж застана начело на лондончани на 15 юни 2026 година, когато парафира тригодишен контракт.

Балансът на Саж начело на Кристъл Палас включва 16 срещи във всички турнири, в които тимът записа 5 победи, 3 равенства и 8 поражения. Последната капка за търпението на ръководството бе вчерашната загуба с 1:3 от Ливърпул, след която отборът се свлече на последното място във временното класиране на Премиър лийг.

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Снимки: Gettyimages

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