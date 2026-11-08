Съставите на Кристъл Палас и Ливърпул

Кристъл Палас приема Ливърпул в среща от десетия кръг на Премиър лийг. Мърсисайдци загубиха последните си два мача, след като отстъпиха на Арсенал преди седмица и на Фенербахче в Шампионската лига. Лондончани са в зоната на изпадащите след слабия старт на сезона.

През седмицата Андори Ираола опита да даде почивка на някои от основните си играчи, като Александър Исак и Флориан Виртц, въпреки че се наложи да ги пуска в Истанбул. Сега те отново са в стартовия състав. От мача с Арсенал има само една промяна в състава. Доминик Собослай е титуляр на мястото на Трей Ниони.

The Reds to take on Crystal Palace 👊🔴 #CRYLIV https://t.co/SzoEz5x1pp — Liverpool FC (@LFC) November 8, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago