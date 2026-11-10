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Еди Хау отказал на Кристъл Палас

  • 10 ное 2026 | 10:29
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Еди Хау отказал на Кристъл Палас

Еди Хау, който до скоро бе считан за основен фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, е отхвърлил възможността да застане начело на Кристъл Палас. Въпреки че пристигна на „Селхърст Парк“ едва през лятото, Пиер Саж изглежда все по-близо до раздяла с „орлите“, след като отборът заема последното място във временното класиране на Премиър лийг.

Името на Хау усилено се спрягаше за треньорския пост на „Олд Трафорд“, но в последните два дни се твърди, че новият фаворит е Маурисио Почетино. Все пак бившият мениджър на Нюкасъл продължава да бъде в сметките и разговорите за евентуален наследник на Майкъл Карик, който се очаква да бъде уволнен още днес.

Всеки клуб, който реши да назначи Хау преди края на настоящата кампания, ще трябва да плати компенсация от около три милиона паунда на Нюкасъл. Специалистът се раздели със „Сейнт Джеймсис Парк“ през юли, заявявайки пред борда на директорите, че е изчерпал максимума от възможностите си с отбора.

През изминалия месец се появиха информации, че 48-годишният треньор е отхвърлил оферта и от участника в Шампионската лига Ланс, който през септември прекрати взаимоотношенията си с Дино Топмьолер.

Според информация на регионалното издание „Кроникъл“, Хау е отхвърлил сондажите от страна на Кристъл Палас с желанието да продължи почивката си извън футбола.

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