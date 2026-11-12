Падна втора треньорска глава в Премиър лийг за деня

Кристъл Палас уволни Пиер Саж след разочароващото начало на сезона и последното място на тима в Премиър лийг. Решението беше обявено официално в четвъртък, след като „орлите“ допуснаха четвърта поредна загуба в първенството – 1:3 от Ливърпул на „Селхърст Парк“ в неделя. Французинът напуска клуба след едва 16 мача начело на тима, а заедно с него си тръгват и трима от членовете на треньорския му щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар.

Саж пристигна в Лондон през лятото от Ланс, след като изведе френския тим до второто място в Лига 1 и спечели Купата на Франция. Той подписа тригодишен договор и наследи Оливер Гласнер, но не успя да повтори успехите си във Франция. Палас спечели само два от първите си десет мача в първенството, има едва седем точки и е с най-слабата защита в лигата – 24 допуснати гола.

Загубата от Ливърпул ще предизвика треньорска смяна в Кристъл Палас

Crystal Palace Football Club can confirm that Pierre Sage has left his role as Manager. The club would like to place on record its thanks to Pierre and his staff for their efforts during their time in South London, and wish them well for the future. https://t.co/JcVHA6FIhe https://t.co/VAM8XnpHlq — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 12, 2026

„Кристъл Палас може да потвърди, че Пиер Саж напуска поста си на мениджър. Трима членове на неговия треньорски щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар – също напускат клуба. Искаме да благодарим на Пиер и неговия екип за усилията им по време на престоя им в Южен Лондон и им пожелаваме успех в бъдеще. Допълнителна информация за процеса по назначаване на нов мениджър ще бъде предоставена своевременно“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Основен фаворит за наследник на Саж е Томас Франк, който беше освободен от Тотнъм през февруари. Датчанинът има силна репутация след успешния си период в Брентфорд, а според информациите преговорите му с Палас вече са напреднали. Сред останалите обсъждани варианти са Шон Дайч и Витор Перейра. Междувременно името на Саж вече се свързва с възможно завръщане в Ланс, откъдето си тръгна през лятото.

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Снимки: Gettyimages