Падна втора треньорска глава в Премиър лийг за деня

Кристъл Палас уволни Пиер Саж след разочароващото начало на сезона и последното място на тима в Премиър лийг. Решението беше обявено официално в четвъртък, след като „орлите“ допуснаха четвърта поредна загуба в първенството – 1:3 от Ливърпул на „Селхърст Парк“ в неделя. Французинът напуска клуба след едва 16 мача начело на тима, а заедно с него си тръгват и трима от членовете на треньорския му щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар.
Саж пристигна в Лондон през лятото от Ланс, след като изведе френския тим до второто място в Лига 1 и спечели Купата на Франция. Той подписа тригодишен договор и наследи Оливер Гласнер, но не успя да повтори успехите си във Франция. Палас спечели само два от първите си десет мача в първенството, има едва седем точки и е с най-слабата защита в лигата – 24 допуснати гола.
Загубата от Ливърпул ще предизвика треньорска смяна в Кристъл Палас
„Кристъл Палас може да потвърди, че Пиер Саж напуска поста си на мениджър. Трима членове на неговия треньорски щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар – също напускат клуба. Искаме да благодарим на Пиер и неговия екип за усилията им по време на престоя им в Южен Лондон и им пожелаваме успех в бъдеще. Допълнителна информация за процеса по назначаване на нов мениджър ще бъде предоставена своевременно“, се казва в официалното съобщение на клуба.
Основен фаворит за наследник на Саж е Томас Франк, който беше освободен от Тотнъм през февруари. Датчанинът има силна репутация след успешния си период в Брентфорд, а според информациите преговорите му с Палас вече са напреднали. Сред останалите обсъждани варианти са Шон Дайч и Витор Перейра. Междувременно името на Саж вече се свързва с възможно завръщане в Ланс, откъдето си тръгна през лятото.
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Снимки: Gettyimages