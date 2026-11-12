Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас

Падна втора треньорска глава в Премиър лийг за деня

  • 12 ное 2026 | 15:23
  • 2882
  • 0

Кристъл Палас уволни Пиер Саж след разочароващото начало на сезона и последното място на тима в Премиър лийг. Решението беше обявено официално в четвъртък, след като „орлите“ допуснаха четвърта поредна загуба в първенството – 1:3 от Ливърпул на „Селхърст Парк“ в неделя. Французинът напуска клуба след едва 16 мача начело на тима, а заедно с него си тръгват и трима от членовете на треньорския му щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар.

Саж пристигна в Лондон през лятото от Ланс, след като изведе френския тим до второто място в Лига 1 и спечели Купата на Франция. Той подписа тригодишен договор и наследи Оливер Гласнер, но не успя да повтори успехите си във Франция. Палас спечели само два от първите си десет мача в първенството, има едва седем точки и е с най-слабата защита в лигата – 24 допуснати гола.

Загубата от Ливърпул ще предизвика треньорска смяна в Кристъл Палас
Загубата от Ливърпул ще предизвика треньорска смяна в Кристъл Палас

„Кристъл Палас може да потвърди, че Пиер Саж напуска поста си на мениджър. Трима членове на неговия треньорски щаб – Жамал Алиуи, Дамиен Дела Санта и Санди Гишар – също напускат клуба. Искаме да благодарим на Пиер и неговия екип за усилията им по време на престоя им в Южен Лондон и им пожелаваме успех в бъдеще. Допълнителна информация за процеса по назначаване на нов мениджър ще бъде предоставена своевременно“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Основен фаворит за наследник на Саж е Томас Франк, който беше освободен от Тотнъм през февруари. Датчанинът има силна репутация след успешния си период в Брентфорд, а според информациите преговорите му с Палас вече са напреднали. Сред останалите обсъждани варианти са Шон Дайч и Витор Перейра. Междувременно името на Саж вече се свързва с възможно завръщане в Ланс, откъдето си тръгна през лятото.

Еди Хау отказал на Кристъл Палас
Еди Хау отказал на Кристъл Палас
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Барселона харесали младок от Нидерландия

От Барселона харесали младок от Нидерландия

  • 12 ное 2026 | 16:30
  • 187
  • 0
Робъртсън преди да подобри историческия рекорд: Има само един трон и на него трябва да седи Кени Далглиш

Робъртсън преди да подобри историческия рекорд: Има само един трон и на него трябва да седи Кени Далглиш

  • 12 ное 2026 | 16:19
  • 310
  • 0
САЩ се отказа от участие на Световното до 17 години

САЩ се отказа от участие на Световното до 17 години

  • 12 ное 2026 | 15:46
  • 540
  • 0
Бивш треньор от Чемпиъншип ще поеме отбор във Франция

Бивш треньор от Чемпиъншип ще поеме отбор във Франция

  • 12 ное 2026 | 15:46
  • 631
  • 0
Ръководството на Ман Юнайтед показа пълна липса на уважение към Карик, заяви легенда

Ръководството на Ман Юнайтед показа пълна липса на уважение към Карик, заяви легенда

  • 12 ное 2026 | 15:42
  • 992
  • 0
Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците

Феновете на Ман Юнайтед с остра реакция след уволнението на Карик, атакуваха собствениците

  • 12 ное 2026 | 15:11
  • 1511
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

Жордао: В ЦСКА титлата е приоритет №1, можем да обезвредим Мохамед Салах

  • 12 ное 2026 | 15:15
  • 6739
  • 31
Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

Жалко! Рейсинг Булс не избра Никола Цолов за сезон 2027

  • 12 ное 2026 | 13:06
  • 22035
  • 84
Манчестър Юнайтед уволни Карик

Манчестър Юнайтед уволни Карик

  • 12 ное 2026 | 12:39
  • 16781
  • 29
От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

От Пловдив: Мило Борисов е новият собственик на Ботев

  • 12 ное 2026 | 14:12
  • 12547
  • 26
Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

Бойко Величков: За момента ЦСКА е най-доброто място за футбол в България

  • 12 ное 2026 | 11:20
  • 12817
  • 23
Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

Левски приготви огромна сума за зимни попълнения

  • 12 ное 2026 | 08:07
  • 28174
  • 84