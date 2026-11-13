Люис Хамилтън няма да спира с опитите да превърне Ферари в шампионски отбор

Люис Хамилтън заяви непоколебимо, че докато се състезава за Ферари, ще продължи да налага шампионски манталитет и да изисква нужните реформи в отбора.

Скудерията не е печелила пилотската титла от дебютния сезон на британеца през 2007, когато триумфира Кими Райконен, а последният им триумф при конструкторите датира от 2008 година. Желанието да върне легендарния тим от Маранело на върха бе сред основните причини за трансфера на седемкратния шампион от Мерцедес.

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След тежък първи сезон в италианския тим, в който за първи път в кариерата си остана без подиум, Хамилтън демонстрира възход през 2026. Той беше реален претендент за титлата до лятната пауза, но впоследствие изостана от битката за първото място и сега е част от оспорвания спор между петима пилоти за втората позиция в класирането.

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Три кръга преди края на сезона Хамилтън заема четвърто място — само на точка зад Джордж Ръсел и на 17 зад Макс Верстапен. В същото време в лагера на Скудерията нараства напрежението, след като двамата водещи състезатели — Хамилтън и Шарл Леклер — влязоха в пряк сблъсък на пистата в Мексико Сити, което лиши отбора от наглед сигурна двойна победа.

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С идването си британецът навлезе на територия, традиционно контролирана от Леклер. Монегаскът е продукт на академията за млади пилоти на Ферари и още след първите си два сезона изтласка Себастиан Фетел от отбора в края на 2020 година. Хамилтън обаче подчерта, че няма да отстъпи от амбициите си да реорганизира отбора с богатия си опит.

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„Той е част от този отбор от осем години, има девет победи и позициите му тук са изключително силни. Знаех, че ме очаква сериозно предизвикателство, но винаги съм се отнасял с уважение. Положих много усилия да изградя добри отношения с Шарл, за да запазим хармонията и да работим сплотено“, сподели Хамилтън.



„Не е лесно, когато в отбора влезе фигура като мен, защото аз съм открит и непрекъснато натискам за промени. Настоявах за редица корекции и ще продължа да го правя — докато съм тук, това няма да се промени. Дойдох, за да печеля. За тази цел всички трябва да гребат в една посока, с еднакво темпо и сила. Натискът трябва да е взаимен, за да се развиваме. Искрено вярвам, че догодина можем да се борим за световната титла.



„В момента работя активно с ръководителите по аеродинамиката и динамиката на автомобила, за да запазим силните страни на настоящата кола и да коригираме малките детайли. Отделът за задвижващи системи също прави всичко по силите си и се надявам трудът им да даде резултат“, завърши Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages