Икер Лекуона сравни последните две версии на мотора на Дукати в MotoGP

Икер Лекуона взе участие в последните три кръга от MotoGP с отбора на Грезини Дукати, където първо замени Фермин Алдегер в Австралия и Малайзия, а след това и Алекс Маркес в Катар.

Така за три седмици испанският пилот кара два различни мотора, тъй като Алдегер се състезава с миналогодишната версия на Desmosedici GP, докато Маркес е с актуален мотоциклет. След състезанието в Катар Лекуона говори за разликите между двамата мотора и каза, че те са наистина осезаеми.

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„Усещането е различно, определено е различно. Трябва да караме с малко по-различен стил, така да се каже. Вижда се разликата в аеродинамиката, а аз я усещам и докато карам. След две, почти три седмици с един и същ мотоциклет, не беше лесно изведнъж да се кача на този, да се адаптирам и да свикна с него.



„Но ако трябва да си поставя оценка за този изпит, бих си дал почти деветка. Всъщност оценявам представянето си през уикенда с девет, защото мисля, че научих много неща и постигнах голям напредък“, разказа Лекуона.

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Снимки: Gettyimages