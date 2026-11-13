Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Икер Лекуона сравни последните две версии на мотора на Дукати в MotoGP

  • 13 ное 2026 | 14:48
  • 436
  • 0

Икер Лекуона взе участие в последните три кръга от MotoGP с отбора на Грезини Дукати, където първо замени Фермин Алдегер в Австралия и Малайзия, а след това и Алекс Маркес в Катар.

Така за три седмици испанският пилот кара два различни мотора, тъй като Алдегер се състезава с миналогодишната версия на Desmosedici GP, докато Маркес е с актуален мотоциклет. След състезанието в Катар Лекуона говори за разликите между двамата мотора и каза, че те са наистина осезаеми.

Икер Лекуона след петте поредни състезателни уикенда: Напълно изтощен съм!
Икер Лекуона след петте поредни състезателни уикенда: Напълно изтощен съм!

„Усещането е различно, определено е различно. Трябва да караме с малко по-различен стил, така да се каже. Вижда се разликата в аеродинамиката, а аз я усещам и докато карам. След две, почти три седмици с един и същ мотоциклет, не беше лесно изведнъж да се кача на този, да се адаптирам и да свикна с него.

„Но ако трябва да си поставя оценка за този изпит, бих си дал почти деветка. Всъщност оценявам представянето си през уикенда с девет, защото мисля, че научих много неща и постигнах голям напредък“, разказа Лекуона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън няма да спира с опитите да превърне Ферари в шампионски отбор

Люис Хамилтън няма да спира с опитите да превърне Ферари в шампионски отбор

  • 13 ное 2026 | 15:34
  • 898
  • 1
Започна полагането на асфалт на пистата, която трябва да върне Формула 1 в Аржентина

Започна полагането на асфалт на пистата, която трябва да върне Формула 1 в Аржентина

  • 13 ное 2026 | 13:59
  • 985
  • 0
Дани Педроса спечели на лед срещу моторна шейна, рали кола, офроуд пикап и Ф1 болид

Дани Педроса спечели на лед срещу моторна шейна, рали кола, офроуд пикап и Ф1 болид

  • 13 ное 2026 | 13:11
  • 790
  • 1
Шампионката във Ф1 Академи е новото попълнение в младежкия отбор на Ред Бул

Шампионката във Ф1 Академи е новото попълнение в младежкия отбор на Ред Бул

  • 13 ное 2026 | 12:19
  • 2240
  • 1
ФИА обяви кога ще изслуша протеста на Ауди срещу Юки Цунода

ФИА обяви кога ще изслуша протеста на Ауди срещу Юки Цунода

  • 13 ное 2026 | 12:00
  • 1100
  • 0
"Сан Сиро" разплака Андреа Кими Антонели

"Сан Сиро" разплака Андреа Кими Антонели

  • 13 ное 2026 | 11:39
  • 5954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 5751
  • 39
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 5732
  • 13
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 20113
  • 74
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 12884
  • 24
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 7667
  • 8
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 497
  • 0