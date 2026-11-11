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Как Ферари ще си гарантира второто място при конструкторите в Лас Вегас

  • 11 ное 2026 | 11:58
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Мерцедес си осигури титлата при конструкторите във Формула 1 за 2026 година по време на надпреварата за Гран При на Сао Пауло, въпреки че нито световният шампион Андреа Кими Антонели, нито съотборникът Джордж Ръсел се качиха на подиума на „Интерлагос“.

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Трудното състезание на Ферари в Бразилия обаче позволи на Сребърните стрели да си осигурят своята девета конструкторска корона три кръга преди края на сезона. А Ферари ще може да си гарантира второто място в шампионата по време на Гран При на Лас Вегас в края на следващата седмица.

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За целта Черните кончета ще трябва да си тръгнат от Града на греха с преднина от поне 87 точки пред отборите на Ред Бул и Макларън. В момента авансът на Скудерията пред Биковете е 95 пункта, а шампионите от последните два сезона изостават със 112 точки от тима от Маранело.

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Това означава, че Ферари не трябва да губи повече от 8 пункта от Ред Бул в състезанието в Лас Вегас, а загубата от Макларън не може да надхвърля 25 точки. Ако те две условия се изпълнят, Ферари ще си осигури второто място при конструкторите за трети път в рамките на последните пет сезона. Скудерията завърши на втората позиция през 2022 и 2024, а през 2023 и 2025 остана съответно на трето и четвърто място.

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Снимки: Gettyimages

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