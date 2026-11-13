България пее само за победа!

Слушай на живо: България - Исландия

България посреща Исландия в предпоследна среща от тазгодишното издание на Лига на нациите. Мачът на стадион "Христо Ботев" ще започне с първия съдийски сигнал на германеца Флориан Бадщюбнер в 21:45 часа.

Рибарски: В националния отбор има отговорности и работна етика

Към момента отборът от Ледената земя води в класирането с актив от осем точки. На втора позиция е Естония с шест пункта, а България заема третото място с четири. На дъното е Люксембург с три точки, като победителят в карето ще спечели промоция за Лига "Б", а вторият ще играе плейоф през март с някой от четвъртите отбори в групите от Лига "Б". През 2028-а Лига на нациите ще бъде вече в нов формат от три нива: Лига "А", Лига "Б" и Лига "Ц".

Груев: Можем да победим Исландия

Това ще бъде третият мач на Атанас Рибарски начело на България. Той замени подалия оставка Александър Димитров след слабите игри на старта на кампанията през септември. Рибарски дебютира със загуба 0:3 в Рейкявик, но след това нашите показаха отлично лице в Люксембург и победиха с 2:0 - головете реализираха Кристиян Балов и Атанас Илиев. Не е изключено при добро развитие на последните два двубоя Рибарски да получи кредит на доверие, след като някои от националите вече се изказаха много положително за 41-годишния специалист.

Арнар Гунлаугсон: Искаме българският отбор да е по-тих, идваме за три точки

Интересно е, че защитникът на Лудогорец Симеон Шишков няма да бъде на разположение на селекционера за довечера заради директния червен картон, който получи с младежкия национален тим срещу Шотландия в Пазарджик. В отбора място намериха още вратарят Пламен Андреев и нападателят на Черно море Георги Лазаров. В тима попадна и халфът на АЕК (Ларнака) Иван Панков. За последните двама и Шишков това са първи повиквателни за "А" отбора.

Голмайсторът на исландците: България ще започне силно утре

По всяка вероятност на вратата отново ще застане стражът на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов. Третият вратар е играещият под наем в ЦСКА 1948 Алекс Божев. Без повиквателна остана капитанът на Левски Кристиан Димитров, както и стражът на шампионите Светослав Вуцов, който бойкотираше националния тим през годината, в която Александър Димитров беше начело на трикольорите. От състава липсват още Димитър Митов, Петко Панайотов, Кристиян Стоянов, Здравко Димитров и Владимир Николов.

Националите тренират с усмивка, бивш ас на Левски ги надъха

Исландците влизат в срещат като фаворит, като победа до голяма степен ще им осигури първото място в крайното класиране и място в Лига "Б". Наставникът на гостите Арнар Гунлаугсон заяви вчера на "Колежа", че иска "българският отбор да е по-тих" спрямо "Стад де Люксембург" и че футболистите му идват в Пловдив за трите точки. Тези точки са важни и за България - ако ги спечелим, ще се върнем в играта дори за първото място. В понеделник "лъвовете" гостуват на Естония в заключителния кръг.

Националите с черни ленти срещу Исландия

България - Исландия

Вероятен състав: Даниел Наумов, Иван Турицов, Стефан Велков, Емил Ценов, Християн Петров, Лукас Петков, Андриан Краев, Илия Груев, Кристиян Балов, Георги Русев, Атанас Илиев.

Съдия: Флориан Бадщюбнер (Германия)

Начало: 21:45 часа

Стадион: "Христо Ботев", Пловдив

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