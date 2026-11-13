Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Александър Везенков вече е най-резултатният баскетболист в историята на Олимпиакос в Евролигата. Българският национал постигна рекорда в четвъртък вечер в „Сунел Арена“, където „червено-белите“ разбиха Дубай със 101:72 в среща от единайсетия кръг, а името на 31-годишното крило измести от върха едно от най-големите имена в историята на гръцкия клуб – Василис Спанулис.

Везенков, Коди и Олимпиакос разбиха Дубай в Атина

Везенков влезе в двубоя с 3551 точки за Олимпиакос в най-престижния европейски клубен турнир и му трябваха само две, за да изпревари Спанулис, който приключи кариерата си в клуба с 3552. Българинът не се забави. Още в първата четвърт той реализира десет точки и достигна историческата граница, а до края на мача удвои актива си и завърши с 20 точки при осем успешни от десет стрелби от игра. Общата му сметка за Олимпиакос в Евролигата вече е 3571 точки.

Числото, което прави постижението още по-впечатляващо, е друго. Везенков изпревари Спанулис, след като е изиграл с 30 мача по-малко от него.

Самият мач определено излезе отвъд състезателния си характер и гърците нямаха конкуренция на паркета. Олимпиакос води през всичките 40 минути, а пречупването дойде в третата четвърт, спечелена с 31:13. Еван Фурние беше най-резултатен с 28 точки при 9 от 13 стрелби от игра и 5 асистенции за 26 минути, Везенков добави своите 20, Муса Ндиай се отчете с 11 точки, 6 борби и 3 чадъра, а Шабаз Милър-МакИнтайър раздаде 7 асистенции към 10 точки. При гостите на Шави Паскуал най-добър беше Дуейн Бейкън с 20 точки, а Клинт Кабенгеле добави 12 точки, 6 борби и 4 асистенции. Това беше осма победа за тима от Пирея, който се изкачи на трето място в класирането.

Олимпиакос отбеляза рекорда по специален начин – със специално видео, което проследява целия път на Везенков с екипа на клуба. Началото е през 2018 година, когато българинът отбелязва първите си точки в Евролигата с червено-белия екип срещу Химки. Любопитното е, че руският тим тогава е бил воден от Йоргос Барцокас, днешния наставник на Везенков в Олимпиакос.

„Още една историческа глава в невероятното пътешествие на Саша Везенков в червено и бяло. Нашият MVP стана най-резултатният играч на Олимпиакос за всички времена в историята на Евролигата, изпреварвайки легендарния Василис Спанулис. Поздравления, Саша! Най-доброто тепърва предстои“, написаха от клуба.

Пътят до този момент не е бил прав. Роденият в Никозия Везенков започва кариерата си в Арис, където прекарва четири сезона между 2011 и 2015 година, след което преминава в Барселона за три години. В Олимпиакос пристига за старта на сезон 2018/19, но първите му месеци в клуба са далеч от онова, което предстои – в началото той е резерва с минимална роля и индивидуална работа след тренировките.

Пробивът идва бързо. Везенков се превръща в основен реализатор на тима, а през май 2023 година е обявен за най-полезен играч на редовния сезон в Евролигата, след като записва средно по 17,6 точки и 6,9 борби в 40 мача. Същата година прибира и трофея „Алфонсо Форд“ за най-добър реализатор на турнира, а в идеалния отбор на Евролигата влиза за втори пореден сезон. Той става едва третият играч в историята на Олимпиакос с наградата MVP, след Спанулис и Милош Теодосич.

Сезонът обаче завършва горчиво. Олимпиакос стига финала във Финалната четворка в Каунас, но губи от Реал Мадрид с 78:79 след кош на Серхио Юл 3,1 секунди преди края. Везенков напуска турнира като най-резултатен играч на Финалната четворка с 48 точки, но със сребърен медал на врата.

Следва едногодишно отсъствие от паркетите край Боговете на Олимп, за да стане историческото прехвърляне в "Лигата на извънземните". През юли 2023 година Везенков преминава в Сакраменто Кингс и става вторият българин, който играе в НБА след Георги Глушков. Престоят му зад Океана продължава един сезон, преди да се върне в Пирея през лятото на 2024 година.

Вторият му престой в Гърция се се превърна в нещо още по-силно. През април 2026 година Везенков беше избран за MVP на редовния сезон в Евролигата за втори път в кариерата си, с което влезе в историята като едва вторият баскетболист с повече от една такава награда след Антъни Паркър. Месец по-късно Олимпиакос се изправи срещу същия съперник, който го беше пречупил три години по-рано, и този път нямаше обрат – 92:85 срещу Реал Мадрид и четвърта титла в Евролигата за клуба от Пирея, първата от 2013 година.

И двете отличия за най-полезен играч на Везенков идват именно от сезоните, в които Олимпиакос стига до финала – първо до среброто, а после до златото. Наградите не са дошли случайно, а заради огромния му принос тимът да стигне дотам и в двата случая.

Този сезон българинът отново е в кандидатурата за наградата. След единайсет кръга той записва средно по 19 точки, 6 борби и 1 асистенция на мач с коефициент на полезно действие около 23. През октомври Везенков получи и 18-ото отличие за най-полезен играч на кръг в кариерата си, с което се доближи на едно от рекорда на Шейн Ларкин.

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