Люис Хамилтън разкритикува бивши пилоти във Формула 1 за липса на емпатия към младите състезатели

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън отправи остри критики към част от бившите състезатели и някои от настоящите си по-опитни колеги във Формула 1 заради негативните им коментари по адрес на младите таланти, които все още се утвърждават на пистата.

Британецът изрази възхищението си от новото поколение пилоти и начина, по който те се справят с огромното напрежение и изпитанията в най-популярния автомобилен шампионат на планетата. Същевременно той упрекна онези ветерани, които си позволяват да говорят пренебрежително, забравяйки, че някога са преминали по абсолютно същия път.

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Темата е изключително важна за Хамилтън, който не за първи път повдига този въпрос. При дебюта си в шампионата преди близо две десетилетия той самият бе подложен на сериозни критики от страна на по-старото поколение пилоти – отношение, което често се проявява и днес в изказванията на различни анализатори.

Попитан как възприема навлизането на новата вълна състезатели в контекста на историческата първа титла на Андреа Кими Антонели едва на 20-годишна възраст, пилотът на Ферари изтъкна, че изпитва единствено гордост от тяхното развитие.

Антонели с високо държавно отличие в Сан Марино

„Това не ме кара да се замислям за собствената ми кариера. Истински се гордея, когато виждам нови, млади момчета да пробиват в шампионата. Често ставам свидетел как бивши пилоти от Формула 1 или по-възрастни състезатели говорят с насмешка и неуважение за младите през цялото време. Макар самите те да са преминали през това, показват пълна липса на емпатия. Винаги съм се стремял да не бъда такъв тип човек“, сподели Хамилтън.

Хамилтън допълни, че винаги предпочита да отдава заслуженото признание на младите състезатели, които всяка седмица се изправят пред колосално напрежение, включително и тези в по-малките отбори по-назад на стартовата решетка.

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След силното присъствие на новобранци от последните години стартовата решетка във Формула 1 в момента предлага баланс между опит и млада енергия. Хамилтън подчерта уважението си към групата таланти, сред които освен Антонели са още Оливър Беарман, Габриел Бортолето, Исак Хаджар, Франко Колапинто, както и попълнения като Арвид Линдблад и Рафаел Камара.

„Разбира се, ние сме изключително привилегировани да бъдем състезатели, но предизвикателствата да влезеш тук, да държиш главата си вдигната, да се проваляш и отново да се изправяш, са огромни. Всички те правят това с истинско смирение и достойнство. Естествено е да допускат грешки, защото се намират на върха на моторните спортове. Това е най-трудната възможна сцена за изява и е много лесно да сбъркаш. Но разбирам напълно колко усилия коства на всеки от тях да продължи напред, затова изпитвам огромен респект към тях“, заключи Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages