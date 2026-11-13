Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Шарл Леклер отклони деликатен въпрос за съперничеството му с Хамилтън

  • 13 ное 2026 | 10:00
  • 442
  • 0

Пилотът на Ферари Шарл Леклер предпочете да не отговаря на въпроси относно коментарите на Люис Хамилтън, че монегаскът се състезава „по различен начин“ срещу него.

Напрежението между съотборниците в италианския тим ескалира още в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити. Тогава Леклер атакува Хамилтън за лидерската позиция на четвъртия завой, в резултат на което и двата болида излязоха извън очертанията на трасето.

Въпреки че монегаскът поведе колоната, той не успя да върне позицията на британеца, тъй като Макс Верстапен се възползва от ситуацията и изпревари седемкратния шампион. Впоследствие стюардите наложиха наказание от пет секунди на Льоклер.

След спиране на състезанието с червен флаг и фаза на кола за сигурност Верстапен спечели надпреварата с по-малко от секунда аванс пред Хамилтън, а Леклер финишира четвърти. След финала седемкратният световен шампион не скри раздразнението си от пропуснатата двойна победа, като заяви, че съотборникът му е подходил с нагласа „всичко или нищо“ и кара срещу него различно в сравнение с останалите съперници.

Люис Хамилтън: Шарл Леклер кара по-агресивно срещу мен, отколкото срещу другите
Люис Хамилтън: Шарл Леклер кара по-агресивно срещу мен, отколкото срещу другите

Няколко дни по-късно, в четвъртък вечер преди състезателния уикенд в Бразилия, двамата пилоти проведоха изяснителен разговор с ръководителя на Ферари Фред Васьор. Шефът на отбора ги беше обвинил в неуважение към марката Ферари след инцидента на пистата.

Леклер, който пропусна традиционните си медийни ангажименти в четвъртък поради късно пристигане след раждането на първото му дете, застана пред журналистите по-късно през уикенда. Запитан дали споделя виждането на Хамилтън за различното отношение на пистата, той категорично отказа коментар.

Какво си казаха на решителната среща Васьор, Хамилтън и Леклер?
Какво си казаха на решителната среща Васьор, Хамилтън и Леклер?

„Не бих искал да коментирам това. Честно казано, изговори се твърде много и се вдигна прекалено голям шум за твърде дълго време, така че наистина не искам да навлизам в подобни обяснения“, заяви Леклер.

„Определено смятам, че тази история се задържа в публичното пространство много по-дълго, отколкото беше необходимо“, добави монегаскът.

Верстапен за драмите във Ферари: Никога не бил взел двама пилоти №1
Верстапен за драмите във Ферари: Никога не бил взел двама пилоти №1

Към Леклер бе отправен и паралел с честите конфликти между двама водещи пилоти в топ отборите, включително опита на Хамилтън от съперничеството му с Нико Розберг между 2013 и 2016 година.

„Историята говори сама за себе си и вероятно, поглеждайки назад, това понякога е неизбежно или дори нужно. В същото време, макар понякога да има разногласия, винаги трябва да се намира общ език“, отвърна пилотът на Ферари.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Люис Хамилтън разкритикува бивши пилоти във Формула 1 за липса на емпатия към младите състезатели

Люис Хамилтън разкритикува бивши пилоти във Формула 1 за липса на емпатия към младите състезатели

  • 13 ное 2026 | 09:43
  • 617
  • 0
Верстапен посочи кой ще е ключът към силното представяне в Лас Вегас

Верстапен посочи кой ще е ключът към силното представяне в Лас Вегас

  • 13 ное 2026 | 08:58
  • 675
  • 0
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 3772
  • 6
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 7628
  • 2
От Дукати отговориха на Априлия: Целият пакет е важен

От Дукати отговориха на Априлия: Целият пакет е важен

  • 12 ное 2026 | 19:41
  • 1091
  • 0
16 ноември ще е решаваща дата за Катар и Абу Даби

16 ноември ще е решаваща дата за Катар и Абу Даби

  • 12 ное 2026 | 18:10
  • 1482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

Осем години, 30 мача по-малко и една точка за вечността: Везенков е номер едно на Олимпиакос

  • 13 ное 2026 | 08:22
  • 6916
  • 7
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 9951
  • 34
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

  • 13 ное 2026 | 08:15
  • 7628
  • 2
64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

64 години по-късно: Италия победи Франция като домакин и нанесе първа загуба на Зидан

  • 12 ное 2026 | 23:40
  • 40641
  • 44
Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

Хари Кейн показа "Златната топка", подобри знаменит рекорд и поведе Англия към нова победа над Хърватия

  • 12 ное 2026 | 23:37
  • 36180
  • 18
Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

Без грешка! Испания взе рутинна победа в Прага и е с пет успеха в пет мача

  • 12 ное 2026 | 23:44
  • 25849
  • 8