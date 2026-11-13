Шарл Леклер отклони деликатен въпрос за съперничеството му с Хамилтън

Пилотът на Ферари Шарл Леклер предпочете да не отговаря на въпроси относно коментарите на Люис Хамилтън, че монегаскът се състезава „по различен начин“ срещу него.

Напрежението между съотборниците в италианския тим ескалира още в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити. Тогава Леклер атакува Хамилтън за лидерската позиция на четвъртия завой, в резултат на което и двата болида излязоха извън очертанията на трасето.

Въпреки че монегаскът поведе колоната, той не успя да върне позицията на британеца, тъй като Макс Верстапен се възползва от ситуацията и изпревари седемкратния шампион. Впоследствие стюардите наложиха наказание от пет секунди на Льоклер.

След спиране на състезанието с червен флаг и фаза на кола за сигурност Верстапен спечели надпреварата с по-малко от секунда аванс пред Хамилтън, а Леклер финишира четвърти. След финала седемкратният световен шампион не скри раздразнението си от пропуснатата двойна победа, като заяви, че съотборникът му е подходил с нагласа „всичко или нищо“ и кара срещу него различно в сравнение с останалите съперници.

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Няколко дни по-късно, в четвъртък вечер преди състезателния уикенд в Бразилия, двамата пилоти проведоха изяснителен разговор с ръководителя на Ферари Фред Васьор. Шефът на отбора ги беше обвинил в неуважение към марката Ферари след инцидента на пистата.

Леклер, който пропусна традиционните си медийни ангажименти в четвъртък поради късно пристигане след раждането на първото му дете, застана пред журналистите по-късно през уикенда. Запитан дали споделя виждането на Хамилтън за различното отношение на пистата, той категорично отказа коментар.

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„Не бих искал да коментирам това. Честно казано, изговори се твърде много и се вдигна прекалено голям шум за твърде дълго време, така че наистина не искам да навлизам в подобни обяснения“, заяви Леклер.



„Определено смятам, че тази история се задържа в публичното пространство много по-дълго, отколкото беше необходимо“, добави монегаскът.

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Към Леклер бе отправен и паралел с честите конфликти между двама водещи пилоти в топ отборите, включително опита на Хамилтън от съперничеството му с Нико Розберг между 2013 и 2016 година.

„Историята говори сама за себе си и вероятно, поглеждайки назад, това понякога е неизбежно или дори нужно. В същото време, макар понякога да има разногласия, винаги трябва да се намира общ език“, отвърна пилотът на Ферари.

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Снимки: Gettyimages