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Верстапен за драмите във Ферари: Никога не бил взел двама пилоти №1

  • 12 ное 2026 | 13:03
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Въпреки че ръководителят на отбора на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор проведе едночасов разговор с Люис Хамилтън и Шарл Леклер в Сао Пауло, инцидентът между двамата състезатели в Мексико продължава да бъде сред основните теми в падока.

Попитан за позицията му по време на състезателния уикенд в Бразилия, пилотът на Ред Бул Макс Верстапен заяви пред Viaplay, че подобни инциденти са неизбежни, когато в един тим се съберат две големи фигури.

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„Ако разполагаш с ясно определен първи и втори пилот, те щяха да преминат през онзи завой на първа и втора позиция и щяха да завършат състезанието именно така. Или може би първи и трети, което също е чудесен вариант. Като отбор все още печелиш солиден брой точки“, коментира нидерландецът.

Докато според Лeклер инцидентът в Мексико е бил продиктуван основно от характеристиките на пистата „Ерманос Родригес“, Верстапен вижда в ситуацията потвърждение на управленската си философия.

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„Казвал съм го и преди. Хората често не са съгласни с мен, но ако бях шеф на отбор – ако имах собствен тим – никога не бих наел двама водещи пилоти, защото се стига именно до такива сблъсъци. В подобна ситуация това е нормално. Никой няма да отстъпи на другия, тъй като и двамата вярват, че могат да спечелят, а и аз самият разсъждавам по същия начин. Затова никога не бих избрал двама пилоти №1. Някои са на напълно различно мнение, но това също е нормално.“

На въпрос дали се съобразява с това при собствените си кариерни избори и подписването на договори във Формула 1, четирикратният световен шампион поясни, че макар състезателят понякога да няма контрол върху тези решения, наличието на двама изявени лидери винаги прави обстановката по-сложна.

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Верстапен подчерта, че конкурентният болид е напълно достатъчен за постигането на крайните цели. Нидерландецът припомни сезон 2023 във Формула 1, когато единствено неговият личен точков актив щеше да стигне за спечелването на титлата при конструкторите.

„Ако разполагаш с добър автомобил, нямаш непременна нужда от двама топ пилоти, а просто от стабилен втори състезател. Цялата история на Формула 1 показва, че подобен модел работи безотказно с години“, допълни той.

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Верстапен подкрепи тезата си не само с личния си опит, но и с исторически примери като доминацията на Хамилтън заедно с Валтери Ботас в Мерцедес, както и шампионската ера на Михаел Шумахер с Рубенс Барикело във Ферари. Но пък миналата година Верстапен загуби битката за световната титла срещу Ландо Норис, който кара за Макларън, където той и съотборникът му Оскар Пиастри се състезават с равни възможности и подкрепа от страна на тима.

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Снимки: Gettyimages

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