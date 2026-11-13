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Дани Педроса спечели на лед срещу моторна шейна, рали кола, офроуд пикап и Ф1 болид

  • 13 ное 2026 | 13:11
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Тестовият пилот на КТМ в MotoGP Дани Педроса спечели интересно състезание на лед, организирано от Ред Бул. В него освен испанеца и неговия мотоциклет участваха още моторна шейна, кола от Формула 1, рали автомобил и офроуд състезателен пикап.

Петимата състезатели караха по различни трасета върху замръзнало езеро в Уисконсин, което направи битката между тях изключително интересна. Първоначално всеки направи по една калибрираща обиколка, като времената на петимата бяха в рамките на две секунди, след което те застанаха един до друг на старта.

В състезанието Педроса използва преработена версия на мотора RC16 и гуми с шипове, които бяха с дължина от 3 сантиметра, което му даде сравнително добро сцепление. В крайна сметка именно дребният испанец спечели пред Гунар Щерн и неговата моторна шейна.

На трето място завърши Патрик Фризахер с RB7 от сезон 2011 във Формула 1, а Андрю Карлсон се нареди четвърти с неговия състезателен камион. Изненадващо последен финишира Скор Спийд с рали колата.

„Стартът беше от решаващо значение, защото моят мотоциклет е едно от най-леките превозни средства. Знаех, че ако успея да натрупам преднина още в началото, ще мога да бъда по-предпазлив в завоите“, заяви Педроса.

„Вторият ключов фактор беше изборът на траектория. Завоите бяха доста тесни, така че трябваше да намеря идеалната линия на преминаване, която да ми позволи да се движа по възможно най-пряката траектория. Определено бях изненадан колко добре издържа двигателят при тези условия“, завърши тестовият пилот на КТМ.

Снимки: Red Bull Content Pool

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