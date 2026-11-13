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Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
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Фактът, че Никола Цолов няма да бъде титулярен пилот във Формула 1 в началото на сезон 2027, по никакъв начин не означава, че Българския лъв губи шансовете си да бъде на стартовата решетка в близко бъдеще.

Показателно е, че половината от настоящите титуляри в световния шампионат са били тестови или резервни пилоти в различни отбори, преди да станат титуляри. Сред тях са и двама световни шампиони – Фернандо Алонсо и Ландо Норис.

Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?
Къде ще гледаме Никола Цолов във Формула 1 през 2027 година?

Нико Хюлкенберг, Валтери Ботас, Пиер Гасли, Джордж Ръсел и Оскар Пиастри са други ярки примери за пилоти, преминали през подобен етап, преди да дебютират като титуляри във Формула 1. Още по-важното за Никола е, че от четиримата настоящи титуляри в лагера на Ред Бул цели трима са били резерви, преди да получат постоянно място на стартовата решетка. Единственото изключение е Макс Верстапен, който още при привличането си от Биковете беше потвърден като титулярен пилот на Торо Росо за сезон 2015.

Никола Цолов: Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1
Никола Цолов: Целта ми е ясна – искам да стана пилот във Формула 1

Всичко това показва, че позицията на резервен пилот не означава автоматична „смъртна присъда“ за амбициите на даден състезател да стане титуляр. Още повече че в Ред Бул виждат истински потенциал в Българския лъв и са му подготвили богата програма за 2027 година, която ще включва тестове, работа в симулатора и участия в свободни тренировки. А подобна програма не се организира за пилот, който не е смятан за сериозен кандидат за титулярно място, може би още през 2028 година.

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Снимки: Gettyimages

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