ФИА обяви кога ще изслуша протеста на Ауди срещу Юки Цунода

От Международната автомобилна федерация (ФИА) насрочиха изслушването по протеста на Ауди срещу решението на стюардите на Гран При на Италия да не наказват Юки Цунода след състезанието на „Монца“ през септември.

Тогава японецът, който финишира десети като заместник на Лиам Лоусън в Рейсинг Булс, беше разследван за грешно позициониране на стартовата решетка при рестарта след ранния червен флаг. Заради позицията на колата на Цунода състезателният директор Руи Маркеш нареди допълнителна загряваща обиколка, но по-късно комисарите прецениха, че японецът реално не е нарушил правилата, тъй като колата му е била позиционирана коректно, макар и под необичаен ъгъл.

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Още тогава от Ауди изразиха своите намерения да протестират, като техните претенции ще бъдат изслушани на 25 ноември. Ако възражението на базирания в Хинвил отбор бъде уважен и се стигне до наказание за Цунода, това ще промотира Габриел Бортолето на десетото място, което ще даде още една точка на Ауди. С нея германският тим ще се доближи на два пункта от Хаас в спора за седмото място при конструкторите в края на сезона.

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Снимки: Gettyimages