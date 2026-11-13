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Започна полагането на асфалт на пистата, която трябва да върне Формула 1 в Аржентина

  • 13 ное 2026 | 13:59
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Реновацията на пистата „Оскар и Хуан Галвес“ в аржентинската столица Буенос Айрес напредва, като строителите вече се започнали да полагат първия от трите слоя асфалт на части от трасето.

Местният журналист на ESPN Мартин Урути е посетил пистата и е видял със собствените си очи напредъкът по нея. По програма тя трябва да приеме Гран При на Аржентина в MotoGP в средата на април, а в Буенос Айрес се надяват в близко бъдеще и Формула 1 да се завърне в страната.

„Строителните дейности продължават да напредват. Полагането на асфалтовата настилка вече започна. Процесът включва три отделни слоя, като последният ще бъде този, върху който пилотите от MotoGP ще се състезават на 11 април догодина. Работата по полагането на първия слой асфалт вече е започнала върху приблизително два километра от трасето.

„Новият тунел за достъп, който преминава под първия завой, е дълъг над 400 метра и разполага с две ленти за движение. Това ще позволи на всички камиони и отбори от кервана да влизат и излизат едновременно, ако се наложи. Освен това трибуните се обновяват, а работата по боксовете е на финалната права, за да може пистата да посрещне MotoGP, чието завръщане вече е сигурно.

„Междувременно властите в Буенос Айрес активизират преговорите в опит да върнат Аржентина в календара на Формула 1. Въпреки че календарът на Формула 1 за 2027 година вече е определен, надеждата е Буенос Айрес евентуално да получи статут на резервен домакин на състезание“, заяви Урути.

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