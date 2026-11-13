Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака по време на пресконференция на лагера на националния отбор на Бразилия, докато обясняваше думите си за необходимостта да ограничи натоварванията си по време на паузата за националните отбори. Капитанът на Барселона беше критикуван заради изказването си, че е разговарял със селекционера Карло Анчелоти относно участието си в предстоящите контроли с Япония и Сингапур. Бразилецът обаче категорично отрече това да означава липса на ангажираност към националния тим.

„От първия път, когато облякох фланелката на националния отбор, винаги съм показвал колко много искам да бъда тук. Никога не съм се отказвал от Бразилия и винаги съм правил всичко възможно, за да присъствам. Понякога не съм успявал да дойда, но винаги съм давал всичко от себе си, за да бъда тук и да нося тази фланелка. За мен това винаги е било чест и привилегия и винаги ще бъде така“, заяви емоционално нападателят.

Рафиня отново получава доверието на Анчелоти за капитанската лента

Повод за реакцията му станаха коментарите, които направи при подновяването на договора си с Барселона. Тогава Рафиня обясни, че е разговарял с Анчелоти за внимателно управление на игровото си време, след като получи три контузии в последните три паузи за националните отбори. Думите му бяха възприети от част от бразилските фенове като нежелание да играе за страната си.

„Просто казах, че трябва да се грижа за себе си. Не искам отново да се контузвам. Като се има предвид всичко, през което преминах в последните три повиквателни – три контузии почти на едно и също място на крака – това, което исках да кажа, беше именно, че трябва да се пазя. Очевидно не искам отново да получа травма. Искам да бъда на разположение не само на националния отбор, но и на Барселона“, обясни футболистът.

Барселона и Бразилия постигнаха консенсус за Рафиня

Рафиня призна, че не е очаквал думите му да предизвикат подобна реакция и че е смятал, че е изразил позицията си достатъчно ясно. Той подчерта, че когато не е в добро физическо състояние, не може да помогне нито на клуба си, нито на националния отбор. „Това, което казах, имаше лош отзвук, въпреки че в онзи момент мислех, че съм обяснил добре какво имам предвид“, добави нападателят.

Бразилецът беше категоричен и че ще прецени сам кога физическото му състояние вече не му позволява да играе на необходимото ниво. „Когато видя, че физически не мога да се представям добре, сам ще бъда първият, който ще се оттегли, защото съм много самокритичен“, заяви Рафиня. Той припомни и разочарованието си от пропуснатата възможност да помогне на Бразилия на световното първенство заради проблемите с контузии.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages