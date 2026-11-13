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Шампионката във Ф1 Академи е новото попълнение в младежкия отбор на Ред Бул

  • 13 ное 2026 | 12:19
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Шампионката във Ф1 Академи е новото попълнение в младежкия отбор на Ред Бул

Алиша Палмовски, която спечели титлата във Ф1 Академи за сезон 2026 с цветовете на Ред Бул, е новото попълнение в младежкия отбор на Биковете.

Британката стана шампионата във Ф1 Академи във втория си сезон като титуляр в шампионата, като тя си гарантира короната кръг преди края на сезона, който ще завърши в Лас Вегас идната седмица. По пътя към титлата Палмовски спечели пет победи и се качи още два пъти на подиума в първите 12 старта за годината.

По този начин тя си заслужи правото да стана пълноправен член на младежкия отбор на Ред Бул, чийто лидер в българинът Никола Цолов. Успоредно с това беше потвърдено, че догодина Палмовски ще се състезава във Формула Регионал Европа, където кампанията ѝ ще бъде финансирана от Ред Бул и Ф1 Академи.

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Снимки: Gettyimages

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