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Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
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Левски обяви назначаването на Енрико Пареше на позицията Футболен директор. Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба и ще осигурява ефективното прилагане на спортната стратегия чрез системно планиране на представителния отбор, привличане на футболисти, управление на договорите и организация на футболната дейност.

В тясно сътрудничество със спортния директор и старши треньора, Енрико Пареше ще ръководи дейността на трансферния пазар и ще осигурява изпълнението ѝ. Енрико притежава богат опит в елитни европейски клубове, сред които Рома, Милан, Торино и Рен. Притежава богата експертиза в изграждането и управлението на структури за скаутинг и привличане на играчи.

Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А
Левски обяви нов директор, който бе с важна роля за успехите на сензацията в Серия А

Преди да се присъедини към Левски, той заема позицията Head of Scouting в италианския клуб Торино, където изигра ключова роля в проектирането и внедряването на скаутската структура в клуба, управлението на международната скаутска мрежа и координация на скаутския екип.

От 2016 до 2017 и от 2019 до 2021 година работи като международен скаут в италианския гранд Милан, с насоченост към пазара в Европа и Южна Америка. От 2017 до 2019 и от 2021 до 2024 година е главен международен скаут на друг италиански гранд - Рома, където управлява процесите по скаутинг и изгражда вътрешноклубна система за анализ на данни, предназначен за оценка на играчи.

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От 2024 до 2025 година работи във френския клуб Рен, където ръководи дейностите по международен скаутинг и разработва и внедрява стратегия за привличане на играчи на клуба.

"ПФК Левски приветства Енрико Пареше и му пожелава успех в изпълнението на новата отговорна роля в клуба", написаха от "Герена".

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