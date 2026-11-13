Синер с потресаваща доминация над финалистите в Торино

Яник Синер ще пропусне възможността да защити титлата си от Финалите на ATP пред родна публика в Торино през следващата седмица. 25-годишният тенисист не е играл от спечелването на втората си титла от „Уимбълдън“ насам, след като получи контузия в коляното и пропусна втората половина от сезона.

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Италианецът се надяваше да се завърне навреме за заключителната част от сезона, но възстановяването му не протече достатъчно бързо, за да направи това възможно. Отсъствието на Яник е сериозен удар за турнира, особено като се има предвид изключителната статистика, която той записа срещу съперниците, класирали се за престижната надпревара на ATP.

Петкратният шампион от Големия шлем се изправи срещу седем от осемте участници в Торино през този сезон, като спечели всичките 12 двубоя срещу тях и демонстрира забележително постоянство срещу най-силните си съперници. Доминацията на родения в Сан Кандидо тенисист включва и безупречен баланс от пет победи и нито една загуба срещу световния №1 Александър Зверев. Това допълнително подчертава колко сериозна загуба е отсъствието му от Финалите на ATP както за феновете, така и за организаторите.

Числата говорят сами за себе си. Яник записа пет победи срещу Александър през сезона, включително в първите четири турнира от сериите „Мастърс 1000“, както и на финала на „Уимбълдън“. Италианецът победи Даниил Медведев във финала в Индиън Уелс, а след това го надви и на полуфиналите в Рим, с което оформи баланс от 2:0 победи срещу руснака.

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Единственият мач на Яник срещу Карлос Алкарас през сезона беше във финала в Монте Карло. Синер спечели в два сета и добави към колекцията си една от малкото титли, които все още му липсваха.

Синер се изправи срещу Бен Шелтън на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия и постигна убедителна победа в три сета. Той се оказа прекалено силен и за Артур Фис на полуфиналите на „Мастърс“ турнира в Мадрид, където не допусна нито една точка за пробив и контролираше изцяло развитието на срещата.

Яник загуби само четири гейма срещу Франсис Тиафо в Маями. Италианецът сервираше отлично и реализира четири пробива, за да стигне до категоричен успех.

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Рафаел Ходар пък отправи сериозно предизвикателство към най-добрия тенисист в света на четвъртфиналите на „Мастърс“ турнира в Мадрид. Младият талант игра добре във втория сет, но в крайна сметка отстъпи с 2:6, 6:7, след като фаворитът доминираше в тайбрека.

Единственият участник във Финалите на ATP, който не се е изправял срещу Яник през 2026 година, е неговият сънародник Флавио Коболи. Така петкратният шампион от Големия шлем завърши сезона с безупречен баланс от 12 победи и нито една загуба срещу останалите участници в Торино. Това е забележително постижение, което подчертава способността му да се представя на най-високо ниво срещу най-силните тенисисти в тура, при това на най-големите сцени.

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Отсъствието на Синер е особено разочароващо предвид доминацията му във Финалите на ATP през последните години. Яник спечели две поредни титли пред родна публика, без да загуби нито един сет. Така той записа името си в историята на турнира и се надяваше да преследва трети пореден трофей.

Контузията в коляното обаче провали плановете му и отвори пътя на неговите съперници към титлата, тъй като най-опасният тенисист в надпреварата няма да участва. Играта пред собствените му привърженици щеше да предостави още една специална възможност на 25-годишния италианец да продължи впечатляващата си серия в зала.

Вместо това Синер трябва да се съсредоточи върху пълното си възстановяване, преди да се завърне на корта. Очаква се това да се случи на турнира Six Kings Slam в Рияд в края на годината. Неговата серия от 12 победи без загуба ще остане една от най-впечатляващите статистики през сезон 2026, докато участниците във Финалите на ATP ще трябва да определят шампиона без най-сериозния фаворит в надпреварата.

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