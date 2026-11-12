Зверев и Алкaрас научиха жребия си за Финалите на АТР

Световният номер 1 Александър Зверев и вторият поставен Карлос Алкарас научиха съперниците си на Финалите на ATP след жребия, изтеглен в четвъртък следобед в Торино. Зверев е двукратен шампион в турнира, след като спечели трофея през 2018 и 2021 г. Германецът попадна в група „Джон Макенроу“ заедно с Бен Шелтън, Артур Фис и Рафаел Ходар.

Алкарас оглавява група „Иван Лендъл“, в която са още Даниил Медведев, Флавио Коболи и Франсис Тиафо.

Жребий на сингъл

Група „Джон Макенроу“

Александър Зверев (1)

Бен Шелтън (3)

Артур Фис (6)

Рафаел Ходар (8)

Група „Иван Лендъл“

Карлос Алкарас (2)

Даниил Медведев (4)

Флавио Коболи (5)

Франсис Тиафо (7)

Карлос Алкарас ще се опита да спечели титлата от Финалите на ATP за първи път в кариерата си. Испанецът ще участва в турнира за четвърти път, като най-доброто му постижение е достигането до финала през миналата година. 23-годишният тенисист пристига в Торино в отлична форма, след като спечели титлите в Париж, Виена и Токио след завръщането си от контузията, получена на Откритото първенство на САЩ.

Даниил Медведев е шампион от 2020 г., докато Бен Шелтън ще направи второто си участие в заключителния турнир за сезона. Флавио Коболи, Артур Фис, Франсис Тиафо и Рафаел Ходар ще дебютират на Финалите на ATP. Коболи ще бъде основната надежда на домакините от Италия, след като Яник Синер пропуска турнира заради контузия.

Жребий на двойки

В четвъртък беше изтеглен и жребият за надпреварата на двойки. Поставените под номер едно Хари Хелиоваара и Хенри Патън, които са действащите шампиони, оглавяват група „Тод Уудбридж“. Техни съперници ще бъдат Марсело Аревало и Мате Павич, Тео Арибаж и Албано Оливети, както и Орландо Лус и Рафаел Матос.

Кристиан Харисън и Нийл Скупски са водачи в група „Марк Уудфорд“, където попаднаха още Марсел Гранойерс и Орасио Себайос, Симоне Болели и Андреа Вавасори, както и Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Група „Тод Уудбридж“

Хари Хелиоваара / Хенри Патън (1)

Марсело Аревало / Мате Павич (4)

Тео Арибаж / Албано Оливети (6)

Орландо Лус / Рафаел Матос (8)

Група „Марк Уудфорд“

Кристиан Харисън / Нийл Скупски (2)

Марсел Гранойерс / Орасио Себайос (3)

Симоне Болели / Андреа Вавасори (5)

Кевин Кравиц / Тим Пюц (7)

Финалите на ATP ще се проведат от 15 до 22 ноември в зала „Иналпи Арена“ в Торино.

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