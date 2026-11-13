Тейлър Фриц за Six Kings Slam: Сумите за участие са преувеличени, но турнирът е отлична подготовка

Американският тенисист Тейлър Фриц потвърди, че съобщенията за огромни суми, изплащани на играчите само за появяването им на демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд, са преувеличени. В разговор по време на турнира в Стокхолм американецът внесе яснота около финансовите условия на атрактивното събитие, което не е част от ATP Тура.

"Много пари за победа, със сигурност, но много от цифрите за това какво получават играчите само за да се появят, бяха раздути, ако трябва да бъда честен с вас", заяви Тейлър Фриц пред Bolavip след победата си над Камерън Нори със 7:5, 6:3 в Стокхолм.

Според информацията за финансовите възнаграждения от 2025 година, всеки участник в надпреварата получава гарантирана такса за участие от 1,5 милиона долара, а победителят в турнира си осигурява допълнителни 4,5 милиона долара. Трябва да се отбележи, че организаторите преместиха провеждането на събитието в Саудитска Арабия от първоначално планирания октомври за периода 27–30 декември 2026 г.

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"Мисля, че Six Kings Slam е възможност да играеш срещу най-добрите тенисисти в света в голямо събитие, и смятам, че е още по-добре сега, когато бе преместен и занапред ще се провежда в началото на сезона. Така че е страхотна загрявка преди началото на новия сезон", каза Тейлър Фриц.

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Сред потвърдените имена за надпреварата в Рияд са световните звезди Карлос Алкарас, Новак Джокович, Александър Зверев, Алекс де Минаур и самият Тейлър Фриц. Заради контузия двукратният шампион Яник Синер няма да вземе участие в тазгодишното издание.

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